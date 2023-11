Ngắm trọn clip ảnh cưới nét căng của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, visual cô dâu chú rể sáng bừng

Hôn lễ sắp tới của cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hiện đang là tâm điểm được nhiều người hâm mộ quan tâm. Mới đây, những khung hình trong bộ ảnh cưới của cặp đôi được ekip hé lộ khiến dân tình "đứng ngồi không yên". Đây cũng là lần đầu tiên ảnh cưới của cặp đôi được đăng tải nét căng trên MXH.

Trong đoạn clip, cả Văn Hậu và Hải My cùng diện áo dài, khoe trọn diện mạo thanh lịch, tao nhã. Nhiều người nhận xét, concept này như sinh ra dành cho vợ sắp cưới của Đoàn Văn Hậu. Bởi vốn dĩ, Hải My được mệnh danh là tiểu thư Hà Nội, cô nàng sở hữu vẻ đẹp nữ tính, nhẹ nhàng. Do vậy khi diện áo dài kết hợp với kiểu tóc xõa cùng lối trang điểm nhã nhặn, visual của Hải My khiến netizen xuýt xoa khen ngợi vì quá thu hút.

Clip nét căng bộ ảnh cưới đặc biệt của Văn Hậu - Hải My (Nguồn: Linh Le Chi Photography)

Nhan sắc của cô dâu Doãn Hải My nhận được nhiều lời khen ngợi

Về phía Văn Hậu, nam cầu thủ có chiều cao 1m85 vẫn giữ được phong độ với diện mạo điển trai. Diện áo dài, Văn Hậu khác hẳn với hình ảnh trên sân bóng. Chàng cầu thủ gốc Thái Bình được nhận xét có visual bảnh bao, phong độ, cực kỳ xứng đôi với Doãn Hải My.

Theo chia sẻ từ ekip, đây chỉ là một trong những concept mà cặp đôi lựa chọn cho bộ ảnh cưới của mình. Ngoài ra, mẫu áo dài này cũng được thiết kế riêng, "đo ni đóng giày" cho Doãn Hải My, tôn trọn vẻ đẹp vừa truyền thống vừa hiện đại của cô nàng.

Cả hai cực kỳ xứng đôi

Được biết, ngày 11/11 tới đây, cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ tại nhà trai ở sân vận động xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Với nhiều hình ảnh được hé lộ, người hâm mộ bày tỏ sự chờ đợi, mong ngóng visual của cô dâu chú rể trong ngày trọng đại sắp tới. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng dành nhiều lời chúc phúc, bày tỏ sự ngưỡng mộ tới cặp đôi.

Một số hình ảnh khác của cặp đôi