Mẹ vợ trẻ đẹp đích thân tháp tùng Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đi chụp ảnh cưới

Mới đây, trong video hậu trường chụp ảnh cưới của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và người đẹp Doãn Hải My, dân tình đã tinh ý soi ra sự xuất hiện của một người đặc biệt. Đó là bà Đoàn Phương Mai (nickname Mai Đoàn) cùng với ekip chụp hình theo sát những cử chỉ của cô dâu chú rể.

Khi các phó nháy đang chỉnh dáng cho Văn Hậu và Hải My, bà Mai Đoàn lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát. Bà diện chiếc váy ôm body, hở lưng trần gợi cảm. Dù chỉ thấy dáng vẻ sau lưng nhưng fan của cặp đôi đều dễ dàng nhận ra, đây chính là mẹ vợ của Văn Hậu, người vẫn thường xuất hiện cùng Văn Hậu và Hải My ở những sự kiện quan trọng.

Bà Mai Đoàn - mẹ của Doãn Hải My - sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao lý tưởng. Bà gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp và mái tóc ngắn cá tính cùng vóc dáng cao ráo với gu ăn mặc thời thượng. Doãn Hải My được thừa hưởng nhan sắc khả ái từ mẹ. Hải My thường xuyên chụp ảnh chung với mẹ và nhận được những lời nhận xét khen cả hai giống hai chị em hơn là mẹ con.

Mẹ vợ của Đoàn Văn Hậu (ngoài cùng bên trái) tháp tùng con gái đi chụp ảnh cưới

Trước đó, trong thời gian Văn Hậu và Hải My hẹn hò, bà Mai Đoàn vẫn thường có mặt cùng đôi tình nhân trẻ như một người đồng hành. Bà cùng Văn Hậu đến xem show diễn thời trang mà Hải My làm vedette. Hay khi Hải My chụp ảnh tốt nghiệp đại học Luật, Văn Hậu cũng đến cùng gia đình Hải My.

Anh chàng từng nhiều lần đến thăm nhà bố mẹ vợ tương lai, thân thiết với các thành viên trong gia đình và đi du lịch vui vẻ cùng nhau bồi đắp tình cảm. Ngày 11/11 tới đây, Văn Hậu sẽ chính thức trở thành con rể của bà Đoàn Mai Phương và ông Doãn Thanh Sơn trong đám cưới được tổ chức tại Thái Bình - quê hương nguồn cội của cả hai gia đình.

Văn Hậu cùng mẹ của Hải My đến ủng hộ cô ở một show thời trang

Bà Mai Đoàn chăm chú nghe Văn Hậu chia sẻ

Doãn Hải My và người mẹ trẻ đẹp

Doãn Hải My thừa hưởng vẻ đẹp ngoại hình từ mẹ