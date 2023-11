Hành động của mẹ Văn Hậu với Doãn Hải My cho thấy quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trước đám cưới

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm nhất làng bóng đá Việt thời điểm này. Chỉ còn vài ngày nữa, đám cưới của cả hai sẽ diễn ra tại Thái Bình - quê hương Văn Hậu. Mối quan hệ giữa Doãn Hải My và gia đình nhà chồng, đặc biệt là mẹ và chị dâu của Văn Hậu, cũng được dân mạng chú ý.

Không lâu trước đó, Doãn Hải My xuất hiện cùng bố mẹ Đoàn Văn Hậu đến sân vận động Hàng Đẫy để cổ vũ anh trong trận đấu cuối mùa giải. Cô luôn bên cạnh quan tâm đến bà Vũ Thị Nụ - mẹ ruột của Văn Hậu. Trong lúc phóng viên ngỏ ý muốn phỏng vấn bà Nụ về những thành tựu mà Văn Hậu đạt được, bà tỏ ý ngại ngùng. Mẹ Văn Hậu liền núp sau lưng Doãn Hải My như một vùng an toàn.

Nàng dâu tương lai cũng ngay lập tức đỡ lời cho mẹ chồng, bằng câu nói mong mọi người thông cảm. Đồng thời Hải My cũng nắm và vỗ nhẹ vào mu bàn tay của mẹ Văn Hậu để trấn an, động viên bà. Khoảnh khắc nhỏ cũng thể hiện sự tin tưởng và dựa dẫm mà bà Nụ dành cho cô gái mà Văn Hậu yêu thương và muốn gắn bó cả đời.

Trong khoảnh khắc khác, khi mẹ Văn Hậu đứng bế cháu trai chờ Văn Hậu kí tặng cổ động viên, Hải My cầm theo chiếc quạt nhỏ hướng về phía hai bà cháu giúp làm mát. Mẹ Văn Hậu cũng thoải mái tận hưởng sự chăm sóc của con dâu tương lai. Với chị dâu của Văn Hậu, Hải My cũng tự nhiên trò chuyện, nói cười. Cô nàng còn có động tác ôm vai chị dâu Văn Hậu, thể hiện mối quan hệ thân thiết.

Ngoài ra, Hải My cũng luôn đứng ngay sát phía sau mẹ Văn Hậu giữa đám đông, cô nhẹ nhàng đặt tay lưng mẹ chồng tương lai đầy tình cảm. Khi cùng nhau qua đường, Doãn Hải My cũng luôn ở tư thế che chắn cho mẹ Văn Hậu an toàn.

Ngày 11/11 tới đây, Văn Hậu và Hải My sẽ tổ chức đám cưới. Cô trở thành con dâu thứ hai của bà Vũ Thị Nụ và ông Đoàn Quốc Thắng. Nhìn cách mẹ và chị dâu Văn Hậu tương tác với Hải My, fan có thể yên tâm về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu và chị em dâu tốt đẹp trong gia đình Văn Hậu khi Hải My chính thức về làm dâu.