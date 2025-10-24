Ngân 98 bị khởi tố thêm tội sau khi Lương Bằng Quang bị bắt

Tối 23/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội Đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường về tội Môi giới hối lộ. Vào tháng 7/2024, sau khi hoạt động kinh doanh của Ngân 98 bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm, cặp đôi Lương Bằng Quang - Ngân 98 đã đưa số tiền 8 tỷ đồng cho người quen ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường nhằm mục đích không bị xử lý.

Sau khi Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam, tình hình của Ngân 98 cũng khiến nhiều người chú ý. Theo đó, ngoài việc bị khởi tố liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm thì Ngân 98 giờ lại tiếp tục bị liên quan đến tội Đưa hối lộ. Vì hiện tại Ngân 98 đang trong quá trình bị tạm giam nên không xuất hiện trong buổi cơ quan chức năng làm việc với Lương Bằng Quang.

Hiện những thông tin liên quan đến sự việc này đang trở thành tâm điểm bàn tán trong dư luận.

Ngân 98 bị khởi tố liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và đưa hối lộ

Lương Bằng Quang bị bắt về tội đưa hối lộ, số tiền lên đến 8 tỷ đồng

Ngày 13/10, thông tin Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm khiến dư luận xôn xao. Theo điều tra, công ty và hộ kinh doanh mang tên ZuBu do Ngân điều hành đã thu về doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2024.

Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình khai báo, Ngân 98 không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác. Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời khai của Ngân 98, cô cho biết bản thân có vai trò trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn ZuBu Shop do chồng cô - tức Lương Bằng Quang phụ trách thông qua M.T. V - người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh. Theo Ngân 98, các sản phẩm bán ra từ ZuBu Shop do M.T.V trưng bày, sắp xếp; việc giao hàng cho khách, nhận tiền chuyển khoản cô không nắm rõ.

"Tất cả tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho tôi. Còn hộ kinh doanh là anh Quang nhờ V. đứng tên, tôi không được rõ", Ngân 98 khai tại cơ quan chức năng. Về mối quan hệ và tài sản với Lương Bằng Quang, Ngân 98 cho biết: "Anh Quang với tôi là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn được hai năm. Trước đó, chúng tôi sống chung nhiều năm rồi mới cưới. Tài sản thì có lúc chung, lúc riêng".

Trong ngày Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang cũng có mặt để làm việc với cơ quan chức năng

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM tiến hành khám xét căn hộ cao cấp rộng khoảng 300m² của Ngân 98, người vừa bị khởi tố với cáo buộc sản xuất và buôn bán thực phẩm chức năng giả. Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc két sắt cỡ lớn bên trong căn hộ. Tuy nhiên, do Ngân 98 và người thân không cung cấp mã mở, két không thể được mở ngay tại hiện trường. Cảnh sát buộc phải niêm phong và đưa két về trụ sở để xử lý theo đúng quy trình. Sau khi mở khóa, chiếc két sắt hé lộ nhiều tài sản có giá trị, bao gồm 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD tiền mặt, bốn sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của bị can.

Sau khi Ngân 98 bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Lương Bằng Quang liên tục có những động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Nam nhạc sĩ đăng tải nhiều đoạn clip ngắn, hình ảnh cũ của cả hai kèm lời nhắn gửi nhớ thương bạn gái, bộc lộ trạng thái tinh thần không ổn định. Những động thái liên tiếp này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một số khán giả cho rằng Lương Bằng Quang đang quá xúc động nên hành xử cảm tính, trong khi nhiều người khác bày tỏ lo ngại việc đăng tải liên tục có thể khiến dư luận thêm hoang mang giữa thời điểm cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra.