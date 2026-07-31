Ngăn chặn tình trạng mở và sử dụng tài khoản thanh toán không đúng thông tin chủ thể

Theo Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội; không để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, hình thành điểm, tụ điểm hoạt động lừa đảo tại địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện phòng ngừa tội phạm cho nhân dân.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan nắm tình hình, phát hiện hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sớm, từ xa tại địa bàn ngoại biên, khu vực biên giới liên quan đến công dân Việt Nam để kịp thời tham mưu đề xuất các đối sách, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý phù hợp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử, mobile money không đúng thông tin chủ thể để vi phạm pháp luật.

Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên ngành đối với các lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, đấu thầu, phát hành trái phiếu, huy động vốn, đầu tư tài chính, hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các dịch vụ tài chính thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Nội vụ chủ trì rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động đưa người Việt Nam đi lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bộ Công thương tăng cường quản lý hoạt động của website thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội có chức năng thương mại điện tử, hoạt động livestream bán hàng, tiếp thị liên kết, quảng cáo, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên môi trường mạng; tăng cường xác thực thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh; công khai, minh bạch thông tin người bán, hàng hóa, dịch vụ.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành không để hình thành, tồn tại các điểm, tụ điểm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay cho vi phạm.