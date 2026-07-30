Người dân dùng tài khoản ngân hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền giá trị cao: Công an khuyến nghị gì?

Công an phường hỗ trợ anh Lê Hồng Huy chuyển tiền lại cho người chuyển nhầm.

Mới đây, Công an phường Ngã Bảy (TP. Cần Thơ) cho biết đã hỗ trợ một trường hợp chuyển hoàn số tiền 350 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 22/7/2026, Công an phường Ngã Bảy tiếp nhận tin báo của anh Lê Hồng Huy (sinh năm 1994, trú tại khu vực 2, phường Ngã Bảy, TP. Cần Thơ). Theo trình báo, vào khoảng 18h ngày 21/7/2026, tài khoản ngân hàng của anh bất ngờ nhận được 350 triệu đồng.

Nghi ngờ đây là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, anh Huy đã chủ động đến Công an phường trình báo để được hỗ trợ xác minh và hoàn trả cho người chuyển.

Qua xác minh, Công an phường xác định người chuyển nhầm là chị T.T.T.N., trú tại tỉnh Nghệ An. Sau đó, lực lượng Công an đã phối hợp cùng anh Lê Hồng Huy chuyển trả lại toàn bộ số tiền 350 triệu đồng cho chủ sở hữu.

Theo Công an phường Ngã Bảy, chỉ riêng trong tháng 6/2026, đơn vị đã tiếp nhận và hỗ trợ xử lý thành công 3 trường hợp chuyển khoản nhầm tương tự.

Thực tế cho thấy, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các sự cố chuyển nhầm tiền thường xuất phát từ sự chủ quan của người dùng như nhập sai số tài khoản, chọn nhầm người thụ hưởng đã lưu trong danh bạ ứng dụng ngân hàng, thao tác vội vàng hoặc không kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản trước khi xác nhận giao dịch.

Bên cạnh đó, một số trường hợp còn bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng tâm lý, mạo danh người quen, nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để hối thúc chuyển tiền gấp.

Từ thực tế trên, cơ quan Công an đưa ra một số khuyến cáo nhằm hạn chế rủi ro khi giao dịch trực tuyến, đặc biệt với các khoản tiền có giá trị lớn.

Trước hết, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền, bao gồm số tài khoản, tên chủ tài khoản và tên ngân hàng để đảm bảo trùng khớp với người nhận. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nên dành thời gian kiểm tra lại toàn bộ nội dung giao dịch trước khi nhấn xác nhận.

Đối với các giao dịch có giá trị cao, cơ quan Công an khuyến nghị nên chuyển thử một khoản tiền nhỏ trước để xác nhận tài khoản đích chính xác, sau đó mới thực hiện chuyển toàn bộ số tiền.

Đồng thời, người dân tuyệt đối không chuyển khoản khi bị người khác tạo áp lực về thời gian hoặc yêu cầu xử lý gấp. Đây là thủ đoạn tâm lý thường được các đối tượng lừa đảo sử dụng nhằm khiến nạn nhân mất bình tĩnh và bỏ qua các bước kiểm tra cần thiết.

Ngoài ra, người sử dụng dịch vụ ngân hàng cần nâng cao ý thức bảo mật, không cung cấp mã OTP, mật khẩu đăng nhập hoặc mã PIN cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Các tổ chức tín dụng và cơ quan chức năng không yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin này qua điện thoại hay tin nhắn.

Trong trường hợp phát hiện chuyển nhầm tiền, người dân cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để tra soát giao dịch, lưu giữ đầy đủ chứng từ và đến cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xác minh và xử lý kịp thời.

Theo Trang TTĐT Công an thành phố Cần Thơ﻿