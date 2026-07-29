Ôm xấp tiền gồm 180 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng ra ngân hàng giao dịch, người phụ nữ bất ngờ được tài xế taxi chở thẳng đến công an

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, ngày 26/7, bà Nguyễn Thị Mậu (SN 1960, trú tại tổ dân phố 3, phường Hà Huy Tập) suýt trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo qua điện thoại với thủ đoạn mạo danh cán bộ Công an.

Theo đó, bà Mậu nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an Hà Tĩnh. Người này đưa ra thông tin gian dối rằng bà đang có khoản nợ 79 triệu đồng tại Ngân hàng ACB và yêu cầu bà phải ra Hà Nội để làm việc. Khi bà cho biết không thể di chuyển, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà chuyển 90 triệu đồng vào tài khoản do chúng chỉ định với lý do để "làm thủ tục". Đồng thời, đối tượng còn đe dọa nếu tiết lộ sự việc cho người khác, bà sẽ bị bắt vì liên quan đến một vụ án buôn bán ma túy.

Tài xế taxi đã chở bà Mậu đến thẳng trụ sở công an trình báo vì nghi ngờ bị sập bẫy lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Tin lời kẻ gian, bà Mậu bắt taxi đến ngân hàng để giao dịch. Trên đường đi, nhận thấy hành khách có biểu hiện lo lắng, liên tục nhắc đến việc phải chuyển một khoản tiền lớn theo hướng dẫn của người tự xưng là Công an, tài xế taxi đã nảy sinh nghi ngờ.

Nhờ được tiếp cận các thông tin tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng từ lực lượng Công an, người tài xế nhận định đây có thể là một vụ lừa đảo nên đã chủ động giải thích, thuyết phục bà Mậu và đưa bà đến Công an phường Hà Huy Tập trình báo thay vì tiếp tục đến ngân hàng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường Hà Huy Tập nhanh chóng xác minh, phân tích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, giúp bà Mậu nhận rõ bản chất vụ việc và kịp thời dừng việc chuyển tiền. Nhờ đó, toàn bộ số tiền 90 triệu đồng của bà đã được bảo toàn.

Sấp tiền bà Mậu mang theo ra ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển khoản. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, hành động trách nhiệm, kịp thời của người lái xe taxi đã góp phần ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra, bởi đây là thủ đoạn lừa đảo đã được các cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo.