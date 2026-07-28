Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, Agribank, Techcombank, VPBank, ACB,... khẩn trương phong toả, trích tiền các tài khoản sau

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Thuế cơ sở 6 TP. Hải Phòng vừa ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với nhiều doanh nghiệp bằng biện pháp phong tỏa tài khoản và trích tiền từ tài khoản mở tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng để thu hồi nợ thuế.

Theo các quyết định được ban hành, cơ quan thuế yêu cầu nhiều ngân hàng như Vietcombank, VPBank, ACB, Agribank, Techcombank, VietinBank, MB, Lộc Phát Việt Nam... thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với tài khoản của doanh nghiệp nợ thuế theo quy định.

Theo đó, ﻿Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) được yêu cầu phong tỏa tài khoản số 6819868888 của Công ty TNHH Vũ Minh Thành nhằm cưỡng chế số tiền thuế nợ 9.781.783 đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Hải Phòng được yêu cầu phong tỏa tài khoản của Công ty TNHH Khoa Thiết Hùng để cưỡng chế số tiền 15.474.800 đồng. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Hải Phòng cũng được yêu cầu phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp này nhằm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Theo cơ quan thuế, các trường hợp trên đều thuộc diện bị cưỡng chế do nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định hoặc không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Bên cạnh việc phong tỏa tài khoản, Thuế cơ sở 6 TP. Hải Phòng cũng ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng đối với 10 doanh nghiệp.

Danh sách này bao gồm:

STT Doanh nghiệp Ngân hàng nơi mở tài khoản Số tiền bị cưỡng chế 1 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vận tải Dịch vụ Hoàng Phương Techcombank 2.418.200 đồng 2 Công ty TNHH Thực phẩm Sạch Đỗ Gia Agribank 2.597.900 đồng 3 Hợp tác xã Nuôi trồng, Chế biến và Dịch vụ Thủy hải sản Đoàn Xá Agribank 2.639.000 đồng 4 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tâm Như Ngọc MB 8.737.500 đồng 5 Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Phát Đạt VietinBank 8.913.000 đồng 6 Công ty TNHH Vũ Minh Thành Agribank 9.781.783 đồng 7 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Công Nghệ Sơn Trà VietinBank 16.047.400 đồng 8 Công ty CP Kinh doanh Vật liệu Phú An VietinBank 13.843.946 đồng 9 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Bích Hoàng Gia Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam 17.371.371 đồng 10 Công ty TNHH Kỹ thuật Điện lạnh Thành An VietinBank 25.520.000 đồng

Tại từng quyết định, cơ quan thuế xác định cụ thể số tiền bị cưỡng chế của từng người nộp thuế. Trên cơ sở đó, các ngân hàng và tổ chức tín dụng nơi người nộp thuế mở tài khoản có trách nhiệm trích số tiền tương ứng để chuyển vào tài khoản của cơ quan thuế mở tại Kho bạc Nhà nước.

Cơ quan thuế cũng lưu ý, nếu số dư trong tài khoản của người nộp thuế thấp hơn số tiền ghi trong quyết định cưỡng chế, ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi bảo đảm số dư tối thiểu cần thiết để duy trì tài khoản theo quy định. Trong thời gian quyết định cưỡng chế còn hiệu lực, ngân hàng phải tiếp tục theo dõi và trích số tiền phát sinh trên tài khoản của người nộp thuế cho đến khi thu đủ số tiền phải cưỡng chế.

Sau khi thực hiện trích nộp vào ngân sách nhà nước, ngay trong ngày, ngân hàng có trách nhiệm thông báo kết quả cho cơ quan quản lý thuế.

Đối với các doanh nghiệp có tên trong danh sách bị cưỡng chế, cơ quan thuế yêu cầu nghiêm túc chấp hành các quyết định đã ban hành theo đúng quy định của pháp luật.