Có 2 tỷ gửi ngân hàng, mỗi tháng bạn nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Vậy với 2 tỷ đồng, mỗi tháng khoản tiền lãi nhận về thực tế là bao nhiêu? Câu trả lời phụ thuộc vào việc bạn chọn gửi kỳ hạn nào, ngân hàng nào vì đi kèm một mức lãi suất khác nhau.

Mặt bằng lãi suất hiện nay

Với kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến trên thị trường hiện dao động từ 4,2% đến 4,75%/năm. Đây là nhóm kỳ hạn được nhiều người lựa chọn vì tính linh hoạt, dễ rút ra khi cần dùng đến tiền.

Với kỳ hạn dài hơn, từ 6 đến 12 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến nhỉnh hơn hẳn, dao động trong khoảng 6,5% đến 8,5%/năm. Cá biệt, một số ngân hàng còn áp dụng mức lãi suất ưu đãi lên tới 9%/năm cho nhóm kỳ hạn này, thường đi kèm điều kiện về số tiền gửi tối thiểu hoặc chương trình khuyến mãi riêng.

Gửi 2 tỷ đồng, mỗi tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Nếu chọn gửi kỳ hạn ngắn 1-3 tháng và áp dụng mức lãi suất phổ biến thấp nhất là 4,2%/năm, với 2 tỷ đồng, số tiền lãi thu về mỗi tháng sẽ là 7 triệu đồng. Còn nếu gửi tại ngân hàng áp dụng mức lãi suất phổ biến kịch trần của nhóm kỳ hạn này là 4,75%/năm, số lãi nhận được mỗi tháng tăng lên khoảng 7,9 triệu đồng.

Với kỳ hạn dài hơn 6-12 tháng, khoảng cách lãi suất kéo số tiền lãi lên đáng kể. Ở mức lãi suất phổ biến thấp của nhóm này là 6,5%/năm, mỗi tháng người gửi nhận được khoảng 10,8 triệu đồng tiền lãi. Nếu chọn được ngân hàng áp dụng mức cao của khung phổ biến, 8,5%/năm, số lãi hàng tháng tăng lên khoảng 14,2 triệu đồng. Còn với mức lãi suất ưu đãi cao nhất ghi nhận được là 9%/năm, mỗi tháng người gửi 2 tỷ đồng sẽ nhận đúng 15 triệu đồng tiền lãi.

Với những người không có nhu cầu dùng đến tiền trong thời gian ngắn, gửi hẳn kỳ hạn 6 tháng hoặc 12 tháng để hưởng lãi suất cao hơn cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Với 2 tỷ đồng gửi ở mức lãi suất ưu đãi 9%/năm, sau 6 tháng, tổng số tiền lãi nhận được sẽ là 90 triệu đồng; còn nếu để đủ 12 tháng, tổng lãi thu về là 180 triệu đồng.

Ngay cả ở mức lãi suất phổ biến thấp hơn của nhóm kỳ hạn 6-12 tháng, khoản lãi vẫn không hề nhỏ: với 6,5%/năm, sau 6 tháng người gửi có 65 triệu đồng tiền lãi, sau 12 tháng là 130 triệu đồng. Ở mức 8,5%/năm, con số này là 85 triệu đồng sau 6 tháng và 170 triệu đồng sau 12 tháng.

Có thể thấy, chỉ với cùng một khoản tiền gốc 2 tỷ đồng, số tiền lãi nhận được mỗi tháng có thể chênh nhau hơn gấp đôi, từ 7 triệu đồng nếu gửi kỳ hạn ngắn với lãi suất thấp, đến 15 triệu đồng nếu tìm được kỳ hạn dài với lãi suất ưu đãi cao. Vì vậy, trước khi mang một khoản tiền lớn đi gửi tiết kiệm, việc so sánh biểu lãi suất giữa các ngân hàng và cân nhắc kỳ hạn phù hợp với kế hoạch tài chính của bản thân là điều nên làm. ﻿

Lưu ý, các mức lãi suất nêu trên chỉ mang tính tham khảo tại một thời điểm khảo sát và có thể thay đổi theo từng ngân hàng, từng chương trình ưu đãi cũng như diễn biến chung của thị trường. Trước khi quyết định gửi tiết kiệm với số vốn lớn, người gửi nên trực tiếp liên hệ hoặc tra cứu biểu lãi suất niêm yết mới nhất của từng ngân hàng, đồng thời cân nhắc thêm các yếu tố như uy tín, nhu cầu thanh khoản của bản thân để lựa chọn phù hợp.﻿