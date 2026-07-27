Cần cân nhắc kỹ việc tất toán sổ tiết kiệm trước hạn để gửi lại khi lãi suất tăng

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Trước thời điểm lãi suất tiền gửi có dấu hiệu tăng, nhiều người gửi tiết kiệm băn khoăn liệu có nên tất toán sổ trước hạn để gửi lại nhằm hưởng mức lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, quyết định này cần được cân nhắc kỹ bởi không phải trường hợp nào cũng mang lại lợi ích.

Có thể mất phần lớn tiền lãi

Theo quy định hiện hành, khi rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn, khách hàng thường chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn đối với phần tiền rút trước hạn, trừ trường hợp ngân hàng có quy định khác hoặc áp dụng hình thức rút trước hạn từng phần theo thỏa thuận.

Trong khi đó, lãi suất không kỳ hạn tại nhiều ngân hàng hiện chỉ dao động khoảng 0,1 - 0,5%/năm, thấp hơn rất nhiều so với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn. Vì vậy, nếu tất toán sổ trước ngày đáo hạn, người gửi có thể mất phần lớn khoản lãi đã tích lũy.

Ví dụ, một khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 5,5%/năm nhưng rút sau 8 tháng có thể chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn cho khoảng thời gian đã gửi, khiến số tiền lãi thực nhận giảm đáng kể.

Khi nào nên cân nhắc tất toán trước hạn?

Việc tất toán sổ tiết kiệm trước hạn chỉ thực sự có lợi khi phần lãi suất tăng thêm đủ bù đắp khoản lãi bị mất do rút trước hạn. Điều này thường chỉ xảy ra nếu khoản tiền gửi còn rất ít thời gian đến đáo hạn hoặc lãi suất mới tăng mạnh.

Người gửi cũng nên tìm hiểu chính sách của ngân hàng về rút trước hạn. Hiện nhiều ngân hàng đã triển khai hình thức rút trước hạn một phần, theo đó phần tiền rút sẽ áp dụng lãi suất không kỳ hạn, trong khi phần tiền còn lại vẫn được hưởng lãi suất theo kỳ hạn đã cam kết. Giải pháp này giúp hạn chế thiệt hại về tiền lãi nếu khách hàng chỉ cần sử dụng một phần vốn.

Đối với người có kế hoạch gửi tiết kiệm lâu dài, các chuyên gia khuyến nghị nên chia khoản tiền thành nhiều sổ với kỳ hạn khác nhau hoặc gửi theo nhiều đợt (bậc thang kỳ hạn). Cách làm này vừa giúp chủ động nguồn tiền khi cần, vừa tạo cơ hội tái tục ở mức lãi suất mới mà không phải tất toán toàn bộ khoản tiết kiệm.

Nhìn chung, việc tất toán sổ tiết kiệm trước hạn chỉ để hưởng lãi suất cao hơn không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu. Trước khi quyết định, người gửi nên tính toán kỹ số lãi bị mất khi rút trước hạn, mức lãi suất mới được hưởng và thời gian còn lại của khoản tiền gửi để lựa chọn phương án mang lại hiệu quả tài chính cao nhất.