Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an điều tra các tài khoản Vietcombank, BIDV, Techcombank có giao dịch nhận tiền chuyển khoản sau: Một thanh niên sinh năm 2007 bị bắt

| | Smart Money

Người từng có giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản Vietcombank, BIDV, Techcombank của đối tượng sau, khẩn trương trình báo công an.

Ảnh minh hoạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ tháng 3 đến tháng 7/2026 tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hiểu Phong (SN 1998, trú xã Thanh Hà, TP. Hải Phòng) và Lương Gia Tuấn (SN 2007, trú phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo giả mạo để đăng tin nhận đặt vé Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), đặt phòng khách sạn, vé tham quan Bà Nà Hills cùng nhiều dịch vụ du lịch khác.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo hình ảnh vé, hóa đơn và thông tin xác nhận giả, sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do nhóm này quản lý để chiếm đoạt.

Nhằm phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng thông báo tìm các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc cá nhân biết thông tin về vụ án.

Cơ quan điều tra đề nghị những người đã chuyển tiền để đặt vé DIFF, đặt phòng khách sạn, vé Bà Nà Hills hoặc các dịch vụ du lịch khác theo phương thức nêu trên; hoặc đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mang tên Lương Gia Tuấn (mở tại Vietcombank, BIDV) và Phạm Thị Ngọc Thụy (mở tại Techcombank) sớm liên hệ để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Người dân có thông tin liên quan có thể liên hệ Điều tra viên Phạm Quang Huy, số điện thoại 0932.428.478, hoặc đến trực tiếp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng tại địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông và người dân phối hợp chia sẻ thông tin để các bị hại và người có liên quan sớm biết, chủ động liên hệ, góp phần phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Đà Nẵng﻿

Linh San

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an đang điều tra các tài khoản Vietcombank, VietinBank, MB, VIB,... sau: Người từng chuyển tiền từ 10.000 - 20.000 đồng vào khẩn trương trình báo

Công an đang điều tra các tài khoản Vietcombank, VietinBank, MB, VIB,... sau: Người từng chuyển tiền từ 10.000 - 20.000 đồng vào khẩn trương trình báo Nổi bật

Sự thay đổi của Fintech trong 1 thập kỷ trở lại đây

Sự thay đổi của Fintech trong 1 thập kỷ trở lại đây Nổi bật

Người đàn ông báo công an sau khi phát hiện 50 triệu được chuyển vào tài khoản

Người đàn ông báo công an sau khi phát hiện 50 triệu được chuyển vào tài khoản

09:44 , 26/07/2026
Mua vì kỳ vọng, bán vì sợ hãi!

Mua vì kỳ vọng, bán vì sợ hãi!

07:32 , 26/07/2026
Cần gửi bao nhiêu tiền vào ngân hàng để mỗi tháng nhận lãi 10 triệu đồng?

Cần gửi bao nhiêu tiền vào ngân hàng để mỗi tháng nhận lãi 10 triệu đồng?

18:40 , 25/07/2026
'Lương 15 triệu chỉ đủ trả tiền nhà': Khi lãi suất thả nổi trở thành nỗi lo của người mua bất động sản

'Lương 15 triệu chỉ đủ trả tiền nhà': Khi lãi suất thả nổi trở thành nỗi lo của người mua bất động sản

13:26 , 25/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên