Công an điều tra các tài khoản Vietcombank, BIDV, Techcombank có giao dịch nhận tiền chuyển khoản sau: Một thanh niên sinh năm 2007 bị bắt

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ tháng 3 đến tháng 7/2026 tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hiểu Phong (SN 1998, trú xã Thanh Hà, TP. Hải Phòng) và Lương Gia Tuấn (SN 2007, trú phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo giả mạo để đăng tin nhận đặt vé Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), đặt phòng khách sạn, vé tham quan Bà Nà Hills cùng nhiều dịch vụ du lịch khác.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo hình ảnh vé, hóa đơn và thông tin xác nhận giả, sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do nhóm này quản lý để chiếm đoạt.

Nhằm phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng thông báo tìm các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc cá nhân biết thông tin về vụ án.

Cơ quan điều tra đề nghị những người đã chuyển tiền để đặt vé DIFF, đặt phòng khách sạn, vé Bà Nà Hills hoặc các dịch vụ du lịch khác theo phương thức nêu trên; hoặc đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mang tên Lương Gia Tuấn (mở tại Vietcombank, BIDV) và Phạm Thị Ngọc Thụy (mở tại Techcombank) sớm liên hệ để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Người dân có thông tin liên quan có thể liên hệ Điều tra viên Phạm Quang Huy, số điện thoại 0932.428.478, hoặc đến trực tiếp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng tại địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông và người dân phối hợp chia sẻ thông tin để các bị hại và người có liên quan sớm biết, chủ động liên hệ, góp phần phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Đà Nẵng﻿