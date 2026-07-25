Cần gửi bao nhiêu tiền vào ngân hàng để mỗi tháng nhận lãi 10 triệu đồng?

Nếu khoản này có thể tự sinh ra đều đặn từ lãi tiết kiệm, mà không cần động đến tiền gốc hay phải đi làm để kiếm thêm, thì đó gần như là một dạng "lương cứng" mà ai cũng muốn có. Vậy để có được 10 triệu đồng lãi mỗi tháng, cần một khoản tiền gốc lớn cỡ nào gửi vào ngân hàng? Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kỳ hạn gửi và ngân hàng đang áp dụng lãi suất ra sao.

Theo khảo sát hiện với kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến trên thị trường dao động từ 4,2% đến 4,75%/năm. Đây là nhóm kỳ hạn được nhiều người lựa chọn vì tính linh hoạt, dễ xoay vòng vốn khi cần.

Với kỳ hạn dài hơn, từ 6 đến 12 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến nhỉnh hơn hẳn, dao động trong khoảng 6,5% đến 8,5%/năm. Cá biệt, một số ngân hàng còn áp dụng mức lãi suất ưu đãi lên tới 9%/năm cho nhóm kỳ hạn này, thường đi kèm điều kiện về số tiền gửi tối thiểu hoặc chương trình khuyến mãi riêng.

Vậy cần gửi bao nhiêu tiền để có lãi đều đặn 10 triệu/tháng. Công thức tính khá đơn giản, lấy số tiền lãi mong muốn mỗi tháng nhân với 12 tháng, rồi chia cho lãi suất năm. Áp dụng công thức này với từng mức lãi suất phổ biến trên thị trường, số vốn gốc cần thiết để đạt mục tiêu lãi 10 triệu đồng/tháng như sau:

Như vậy, nếu chỉ gửi kỳ hạn ngắn 1-3 tháng với lãi suất phổ biến 4,2-4,75%/năm, người gửi cần một khoản vốn từ 2,53 đến 2,86 tỷ đồng mới đủ để nhận 10 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng.

Trong khi nếu chọn kỳ hạn dài hơn (6-12 tháng) và tìm được ngân hàng áp dụng lãi suất ưu đãi ở mức cao của khung 6,5-8,5%/năm, số vốn cần thiết giảm xuống còn khoảng 1,41 đến 1,85 tỷ đồng. Với mức lãi suất ưu đãi cao nhất được ghi nhận là 9%/năm, chỉ cần khoảng 1,33 tỷ đồng gửi tiết kiệm là đã đủ để mỗi tháng nhận về 10 triệu đồng tiền lãi.

Theo đó, việc lựa chọn đúng kỳ hạn và tìm hiểu kỹ chính sách lãi suất ưu đãi giữa các ngân hàng có thể giúp người gửi tiết kiệm đáng kể số vốn cần thiết để đạt cùng một mục tiêu thu nhập thụ động. Trước khi quyết định gửi tiết kiệm với số vốn lớn, người gửi nên trực tiếp liên hệ hoặc tra cứu biểu lãi suất niêm yết mới nhất của từng ngân hàng, đồng thời cân nhắc thêm các yếu tố như uy tín của ngân hàng và nhu cầu thanh khoản của bản thân để lựa chọn phù hợp.﻿