Chuyển khoản nhầm nhưng không biết người nhận là ai, phải làm sao?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Khi phát hiện chuyển khoản nhầm, bạn nên liên hệ ngay với ngân hàng nơi mình mở tài khoản để đề nghị tra soát giao dịch. Không nên tự tìm kiếm hoặc liên hệ với người nhận qua các nguồn không chính thức, bởi thông tin khách hàng được ngân hàng bảo mật theo quy định.

Liên hệ ngân hàng càng sớm càng tốt

Trước khi làm việc với ngân hàng, bạn nên lưu lại đầy đủ thông tin giao dịch, gồm thời gian chuyển tiền, số tiền, số tài khoản nhận, ngân hàng thụ hưởng và nội dung chuyển khoản.

Ngân hàng sẽ tiếp nhận yêu cầu tra soát, kiểm tra giao dịch và phối hợp với ngân hàng nơi người nhận mở tài khoản để xác minh, hỗ trợ xử lý theo quy định. Tùy từng trường hợp, ngân hàng có thể liên hệ với người nhận để đề nghị phối hợp hoàn trả số tiền đã nhận nhầm.

Có lấy lại được tiền không?

Khả năng lấy lại tiền phụ thuộc vào kết quả xác minh và sự phối hợp của người nhận. Nếu xác định đúng là giao dịch chuyển nhầm và người nhận đồng ý hoàn trả, số tiền có thể được chuyển lại cho bạn theo hướng dẫn của ngân hàng.

Theo quy định chung của pháp luật dân sự, tài sản nhận được do nhầm lẫn cần được hoàn trả cho người có quyền sở hữu. Vì vậy, nếu việc trao đổi qua ngân hàng không đạt kết quả, bạn có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ giải quyết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Không nên tự ý xử lý bên ngoài ngân hàng

Nếu có người liên hệ và tự nhận là chủ tài khoản nhận tiền, bạn không nên cung cấp mã xác thực, mật khẩu, thông tin thẻ hoặc chuyển thêm tiền theo yêu cầu. Việc hoàn trả nên được thực hiện qua ngân hàng và sau khi thông tin đã được xác minh rõ ràng.

Để hạn chế chuyển khoản nhầm, trước khi xác nhận giao dịch, bạn nên kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản, ngân hàng thụ hưởng và số tiền. Với khoản tiền lớn, nên đối chiếu lại toàn bộ thông tin thêm một lần trước khi hoàn tất giao dịch.