NHNN chính thức lên tiếng về quy định mới từ 1/3/2027: Liên quan đến các giao dịch chuyển tiền trên 400 triệu đồng

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Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản 6190/NHNN-TT ngày 14/7/2026 trong đó yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CN NHNNg) cung cấp dịch vụ đăng ký hạn mức và thời gian chờ cho khách hàng. Đồng thời, NHNN yêu cầu các ngân hàng, CN NHNNg xây dựng phương án triển khai cụ thể, thực hiện trước ngày 1/3/2027.

Trên Cổng TTĐT Ngân hàng Nhà nước , ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, điểm khác biệt cốt lõi của quy định này so với cơ chế giao dịch hiện nay là tăng cường tính chủ động của khách hàng cá nhân trong việc phòng ngừa rủi ro lừa đảo đối với các giao dịch chuyển tiền trực tuyến.

Theo đó, thay vì áp dụng một cơ chế chung cho tất cả khách hàng, quy định mới cho phép khách hàng chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch và thời gian chờ phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Đây là một công cụ để khách hàng tự thiết lập thêm một lớp bảo vệ đối với các giao dịch có giá trị lớn hoặc tiềm ẩn rủi ro.

Cụ thể, thời gian chờ tối thiểu 24 giờ được áp dụng đối với các giao dịch chuyển đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận số tiền có giá trị bằng hoặc vượt hạn mức đã đăng ký từ khách hàng đó trong vòng 01 năm liền kề trước đó kể từ thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch. Khách hàng được chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch sẽ áp dụng thời gian chờ. Trường hợp khách hàng không đăng ký, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sẽ áp dụng hạn mức mặc định là 400 triệu đồng và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ ; sau đó khách hàng vẫn có thể chủ động điều chỉnh hạn mức theo nhu cầu sử dụng hoặc không đăng ký sử dụng dịch vụ.

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết, nhiều vụ lừa đảo chuyển tiền trực tuyến xảy ra khi nạn nhân bị các đối tượng thao túng tâm lý, tạo áp lực hoặc hối thúc phải chuyển tiền ngay. Việc có thêm khoảng thời gian chờ sẽ giúp khách hàng đủ thời gian để cắt đứt trạng thái tâm lý bị thao túng của nạn nhân, bình tĩnh cân nhắc lại quyết định giao dịch, kiểm tra lại thông tin, trao đổi với người thân hoặc liên hệ ngân hàng khi phát hiện dấu hiệu bất thường, qua đó giảm nguy cơ bị lừa đảo và tạo điều kiện để ngân hàng hỗ trợ xử lý kịp thời khi cần thiết.

Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy đây là giải pháp đang được nhiều quốc gia áp dụng nhằm tăng cường phòng, chống lừa đảo trong thanh toán điện tử. Nhiều nước như Ấn Độ, Anh, Úc, Singapore và Đài Loan đã triển khai cơ chế "thời gian chờ" (cooling-off period) hoặc các biện pháp có tác dụng tương tự đối với các giao dịch có rủi ro cao hoặc giao dịch đến người thụ hưởng mới. Mặc dù cách thức triển khai có khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu tạo thêm khoảng thời gian để khách hàng xem xét lại quyết định giao dịch trước khi tiền được chuyển đi, qua đó góp phần hạn chế các vụ lừa đảo chuyển tiền trực tuyến.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định, quy định này không thay thế các biện pháp bảo đảm an toàn giao dịch hiện hành như xác thực sinh trắc học, xác thực đa yếu tố, OTP, giám sát giao dịch bất thường hay cảnh báo rủi ro của ngân hàng, mà bổ sung thêm một lớp bảo vệ dựa trên sự chủ động của chính khách hàng. Qua đó, khách hàng có thêm thời gian để cân nhắc trước khi hoàn tất các giao dịch có giá trị lớn hoặc tiềm ẩn rủi ro, góp phần hạn chế các vụ lừa đảo chuyển tiền trực tuyến đang có xu hướng diễn biến ngày càng tinh vi.