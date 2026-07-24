Công an đang điều tra các tài khoản Vietcombank, VietinBank, MB, VIB,... sau: Người từng chuyển tiền từ 10.000 - 20.000 đồng vào khẩn trương trình báo

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Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” phát hiện ngày 02/7/2026 trên địa bàn các tỉnh, thành phố toàn quốc.

Qua điều tra, các đối tượng gọi điện thoại cho bị hại thông báo có đơn hàng, cần xác nhận và thu tiền để xuất kho, vận chuyển giao. Khi bị hại xác định có đơn hàng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản số tiền từ 10.000đ đến 20.000đ vào tài khoản của đối tượng chỉ định.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục sử dụng điện thoại liên lạc để xin lỗi khách hàng vì đã gửi sai số tài khoản nên khách hàng đã tự động đăng ký “thẻ hội viên” và sẽ bị trừ tiền hàng tháng 3.500.000đ. Từ đó, đề nghị khách hàng nếu muốn hủy thẻ hội viên thì phải đăng nhập vào đường link do đối tượng gửi rồi dẫn dụ bị hại bấm chọn vào đường link trên và kết bạn messenger vào trang “Cskh nhân viên Vietnampost” để tiếp tục trò chuyện với nhân viên hướng dẫn, sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bị hại.

Tài khoản ngân hàng các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại gồm:

- Số 1068052633 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương do Nguyễn Anh Tuấn đứng tên.

- Số 9325048034 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương do Tô Tiến Đạt đứng tên.,

- Số 1068275012 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương do Vũ Thế Anh đứng tên.

- Số 060207010856, 799165202 của Ngân hàng TMCP Đông Á do Thái Văn Hào đứng tên.

- Số 107886566973 của Ngân hàng TMCP Công Thương do Nguyễn Kim Anh đứng tên.

- Số 07392640 của Ngân hàng TMCP Quốc Tế do Dương Thị Hoài Thương đứng tên.

- Số 11691412 của Ngân hàng TMCP Quân Đội do Dương Thị Hoài Thương đứng tên.

Để phục vụ công tác điều tra xác minh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng lừa đảo; đồng thời đề nghị những công dân bị chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn như trên thì cung cấp, trao đổi thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây, (liên hệ trực tiếp đồng chí Trần Trọng Nghĩa - Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0902.498.000) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh﻿