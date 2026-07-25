Vợ có được rút tiền trong sổ tiết kiệm đứng tên chồng?

Trả lời:

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Không ít người cho rằng khi chồng qua đời, người vợ có thể đến ngân hàng rút ngay tiền trong sổ tiết kiệm đứng tên chồng. Tuy nhiên, quyền rút tiền còn phụ thuộc vào quy định của pháp luật về tài sản, thừa kế và quy trình xử lý của ngân hàng.

Không được mặc nhiên rút toàn bộ tiền

Nếu sổ tiết kiệm chỉ đứng tên người chồng, người vợ không đương nhiên được rút toàn bộ số tiền trong sổ sau khi chồng qua đời. Khi nhận được thông tin chủ sở hữu tiền gửi đã mất, ngân hàng sẽ thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định để bảo đảm quyền lợi của những người có liên quan.

Trong trường hợp khoản tiền gửi là tài sản chung của vợ chồng được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, người vợ có quyền đối với phần tài sản thuộc sở hữu của mình. Phần còn lại được xác định là di sản thừa kế và được chia theo di chúc hợp pháp hoặc theo quy định của pháp luật nếu người mất không để lại di chúc.

Cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Để nhận tiền gửi tiết kiệm, người thừa kế hoặc người có quyền lợi liên quan cần cung cấp các giấy tờ theo yêu cầu của ngân hàng, như giấy chứng tử, giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế và văn bản khai nhận hoặc thỏa thuận phân chia di sản theo quy định.

Trường hợp có tranh chấp, việc chi trả sẽ được thực hiện theo bản án hoặc quyết định có hiệu lực của tòa án.

Chủ động chuẩn bị để tránh phát sinh tranh chấp

Các chuyên gia khuyến nghị người gửi tiền nên lập di chúc hợp pháp nếu có nhu cầu định đoạt tài sản sau khi qua đời, đồng thời lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng minh tài sản chung hoặc tài sản riêng.

Việc nắm rõ quy định của pháp luật và quy trình của ngân hàng sẽ giúp người thân thực hiện các thủ tục nhận tiền nhanh chóng, hạn chế tranh chấp và bảo đảm quyền lợi của các bên.