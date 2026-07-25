Làm gì để bảo vệ mình khi mua kim cương?

Kim cương nhân tạo không còn xa lạ. Về bản chất, nếu một viên đá có cùng kiểu mạng tinh thể carbon và được tạo ra trong phòng thí nghiệm, sẽ sở hữu đầy đủ độ cứng và các tính chất vật lý đặc trưng của kim cương. Còn kim cương tự nhiên hình thành sâu trong lòng đất qua hàng triệu năm dưới những điều kiện địa chất đặc biệt. Để đến được tay người tiêu dùng, kim cương tự nhiên phải trải qua một chuỗi quy trình vô cùng khắt khe và tốn kém: từ thăm dò, khai thác, chế tác tỉ mỉ, phân loại đến định giá chuyên sâu.

Anh N.T.V, một chuyên gia chế tác kim cương trên các thiết bị di động, khẳng định rằng với công nghệ tiên tiến hiện nay, mắt thường không thể phân biệt được đâu là kim cương nhân tạo, đâu là tự nhiên. Thậm chí, ngay cả những người có kinh nghiệm sử dụng kính lúp chuyên ngành cũng thường bất lực trong việc đưa ra kết luận chính xác.

Một rủi ro khác mà người mua thường bỏ qua chính là những lời cam kết “thu đổi 100% giá trị” hoặc “thu mua lại lỗ 0%-5%” từ các doanh nghiệp. Đây thực chất thường là chiêu bài kích cầu, bởi cam kết này chỉ có giá trị khi doanh nghiệp đó còn hoạt động và duy trì được dòng tiền ổn định. Trong trường hợp doanh nghiệp bị điều tra hoặc mất khả năng tài chính, những tờ giấy cam kết này sẽ trở nên vô giá trị.

Để bảo vệ bản thân trước các chiêu trò thổi giá, tráo hàng hoặc lừa đảo, người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác với “giấy kiểm định nội địa” và “mã số cạnh”. Các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên tham chiếu các chứng thư quốc tế có uy tín và độ tin cậy cao như GIA (Viện Ngọc học Hoa Kỳ) hoặc IGI (Viện Đá quý Quốc tế).