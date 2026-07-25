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Một ngân hàng chuẩn bị thu phí 5.500 đồng mỗi giao dịch thanh toán không thành công sau đây

| | Smart Money

Việc thu phí không áp dụng đại trà cho tất cả các giao dịch mà chỉ kích hoạt khi tài khoản thẻ đồng thời thỏa mãn ba điều kiện.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa phát đi thông báo cập nhật biểu phí áp dụng cho thẻ ghi nợ quốc tế (bao gồm cả thẻ cá nhân và thẻ doanh nghiệp), trong đó sẽ tiến hành thu phí đối với một số trường hợp giao dịch thanh toán không thành công. Chính sách này chính thức có hiệu lực từ tháng 08/2026.

Theo thông báo từ ACB, việc thu phí không áp dụng đại trà cho tất cả các giao dịch mà chỉ kích hoạt khi tài khoản thẻ đồng thời thỏa mãn ba điều kiện sau:

- Giao dịch không thành công diễn ra tại các đơn vị chấp nhận thẻ thuộc nhóm quảng cáo số và dịch vụ số (ví dụ: Google, TikTok...).

- Doanh số giao dịch của thẻ đó trong tháng đạt mức dưới 3 triệu đồng.

- Có từ 30 giao dịch bị từ chối trở lên trong cùng một tháng trên cùng một thẻ.

Phía ngân hàng làm rõ các trường hợp giao dịch không thành công bị tính vào nhóm này bao gồm: tài khoản thanh toán liên kết với thẻ không đủ số dư, giao dịch vượt quá hạn mức quy định, hoặc thẻ đang trong trạng thái tạm khóa. Mức phí được áp dụng là 5.500 VND cho mỗi giao dịch bị từ chối (giá đã bao gồm thuế GTGT - VAT).

Để tránh phát sinh chi phí này, ACB khuyến nghị khách hàng nên kiểm tra và đảm bảo số dư khả dụng trong tài khoản liên kết, kiểm tra trạng thái thẻ cũng như thông tin thanh toán trước khi thực hiện giao dịch, đồng thời hạn chế việc thao tác liên tiếp các giao dịch không thành công.

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