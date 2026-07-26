Người đàn ông báo công an sau khi phát hiện 50 triệu được chuyển vào tài khoản
Công an phường Đông Hòa đã phối hợp với Ngân hàng Vietcombank tiến hành tra soát giao dịch, xác minh chủ tài khoản chuyển tiền nhầm.
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Mới đây, Công an phường Đông Hòa (Đăk Lắk) tiếp nhận trình báo của anh Võ Hồng Huy (sinh năm 1983, trú tại phường Đông Hòa) về việc tài khoản ngân hàng cá nhân của anh bất ngờ nhận được số tiền 50 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết.
Nhận thấy đây có thể là số tiền do người khác chuyển khoản nhầm, anh Huy đã chủ động đến Công an phường Đông Hòa trình báo, cung cấp thông tin giao dịch và bày tỏ nguyện vọng phối hợp với cơ quan chức năng để nhanh chóng tìm người chuyển nhầm, hoàn trả lại toàn bộ số tiền.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Đông Hòa đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Ngân hàng Vietcombank tiến hành tra soát giao dịch, xác minh chủ tài khoản chuyển tiền. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, lực lượng Công an nhanh chóng xác định người chuyển nhầm là anh Trần Mạnh Trung, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Qua xác minh, nguyên nhân vụ việc được xác định là do anh Trung sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng điện tử, dẫn đến chuyển nhầm tiền vào tài khoản của anh Huy. Ngay sau đó, Công an phường Đông Hòa đã liên hệ, thông báo kết quả xác minh để anh Trung yên tâm.
Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh theo quy định, sáng ngày 20/7/2026, dưới sự chứng kiến của Công an phường Đông Hòa và đại diện Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Đông Hòa, anh Võ Hồng Huy đã thực hiện chuyển trả đầy đủ số tiền 50 triệu đồng cho anh Trần Mạnh Trung.
Nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, anh Trần Mạnh Trung bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Võ Hồng Huy vì nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trung thực và trách nhiệm. Đồng thời, anh cũng gửi thư cảm ơn Công an phường Đông Hòa và Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Đông Hòa vì đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ xử lý vụ việc, giúp anh sớm nhận lại tài sản.
Qua vụ việc trên, Công an phường Đông Hòa cũng khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng điện tử cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch để tránh những sai sót đáng tiếc. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, cần kịp thời thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
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