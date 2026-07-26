Người từng thực hiện giao dịch chuyển tiền với nội dung sau khẩn trương đến công an làm việc

Đối tượng Lưu Quang Hưng

Theo Báo Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại phường Thành Đông (Hải Phòng) trong khoảng thời gian từ năm 2025 - 2026.

Quá trình kiểm tra, xác định vụ việc có liên quan đến Lưu Quang Hưng (sinh năm 1990; nơi thường trú: thôn Tè, xã Hợp Tiến, Hải Phòng). Hưng là Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư thương mại Quang Hưng, người đại diện theo pháp luật. Công ty có trụ sở tại số 223B đường Tuệ Tĩnh kéo dài, phường Thành Đông (Hải Phòng).

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân đã ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch, chuyển tiền, giao tài sản cho Lưu Quang Hưng hoặc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư thương mại Quang Hưng liên quan đến các nội dung sau: Mua bán căn hộ chung cư thuộc Dự án nhà ở xã hội Tạ Quang Bửu; chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các giao dịch, thỏa thuận khác có liên quan ... liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng (Phòng Cảnh sát kinh tế) theo địa chỉ: Số 41 đường Trần Hoàn, phường Hải An, thành phố Hải Phòng. Điều tra viên thụ lý: Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng qua số điện thoại: 0912.328.320.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động liên hệ để được hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc.