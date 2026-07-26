Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người từng thực hiện giao dịch chuyển tiền với nội dung sau khẩn trương đến công an làm việc

| | Smart Money

Công an thành phố Hải Phòng đề nghị người từng chuyển tiền cho Lưu Quang Hưng hoặc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư thương mại Quang Hưng khẩn trương trình báo.

Đối tượng Lưu Quang Hưng

Theo Báo Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại phường Thành Đông (Hải Phòng) trong khoảng thời gian từ năm 2025 - 2026.

Quá trình kiểm tra, xác định vụ việc có liên quan đến Lưu Quang Hưng (sinh năm 1990; nơi thường trú: thôn Tè, xã Hợp Tiến, Hải Phòng). Hưng là Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư thương mại Quang Hưng, người đại diện theo pháp luật. Công ty có trụ sở tại số 223B đường Tuệ Tĩnh kéo dài, phường Thành Đông (Hải Phòng).

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân đã ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch, chuyển tiền, giao tài sản cho Lưu Quang Hưng hoặc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư thương mại Quang Hưng liên quan đến các nội dung sau: Mua bán căn hộ chung cư thuộc Dự án nhà ở xã hội Tạ Quang Bửu; chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các giao dịch, thỏa thuận khác có liên quan ... liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng (Phòng Cảnh sát kinh tế) theo địa chỉ: Số 41 đường Trần Hoàn, phường Hải An, thành phố Hải Phòng. Điều tra viên thụ lý: Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng qua số điện thoại: 0912.328.320.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động liên hệ để được hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc.

Linh San (TH)

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an điều tra các tài khoản Vietcombank, BIDV, Techcombank có giao dịch nhận tiền chuyển khoản sau: Một thanh niên sinh năm 2007 bị bắt

Công an điều tra các tài khoản Vietcombank, BIDV, Techcombank có giao dịch nhận tiền chuyển khoản sau: Một thanh niên sinh năm 2007 bị bắt Nổi bật

Khách mang sổ đỏ đến ngân hàng vay 100 triệu đồng để chuyển đi: Cán bộ Agribank trao đổi với công an, kịp thời chặn giao dịch

Khách mang sổ đỏ đến ngân hàng vay 100 triệu đồng để chuyển đi: Cán bộ Agribank trao đổi với công an, kịp thời chặn giao dịch Nổi bật

100 ngày tăng tốc chuyển đổi số của ngành ngân hàng

100 ngày tăng tốc chuyển đổi số của ngành ngân hàng

18:00 , 26/07/2026
Từ 22h00 hôm nay, những giao dịch chuyển tiền sau có thể bị gián đoạn

Từ 22h00 hôm nay, những giao dịch chuyển tiền sau có thể bị gián đoạn

10:52 , 26/07/2026
Người đàn ông báo công an sau khi phát hiện 50 triệu được chuyển vào tài khoản

Người đàn ông báo công an sau khi phát hiện 50 triệu được chuyển vào tài khoản

09:44 , 26/07/2026
Mua vì kỳ vọng, bán vì sợ hãi!

Mua vì kỳ vọng, bán vì sợ hãi!

07:32 , 26/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên