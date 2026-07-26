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Từ 22h00 hôm nay, những giao dịch chuyển tiền sau có thể bị gián đoạn

| | Smart Money

Khách hàng của Nam A Bank cần lưu ý kế hoạch nâng cấp, kiểm tra hệ thống trong những ngày 26-27/7, do một số dịch vụ ngân hàng sẽ tạm thời bị gián đoạn trong thời gian này.

Ảnh minh hoạ

Mới đây, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) thông báo sẽ thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ hoạt động của dịch vụ công nghệ thông tin tại hệ thống dự phòng nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cho hoạt động kinh doanh liên tục và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ thực hiện:

- Từ 22h00 đến 23h00 ngày 26/7/2026: Chuyển hệ thống quản lý chuyển tiền ngoài hệ thống sang hệ thống dự phòng.

- Từ 22h00 đến 23h00 ngày 27/7/2026: Chuyển hệ thống quản lý chuyển tiền ngoài hệ thống từ hệ thống dự phòng trở lại hệ thống chính.

Trong các khung thời gian trên, hệ thống quản lý chuyển tiền ngoài hệ thống có thể bị ảnh hưởng.

Nam A Bank đề nghị khách hàng chủ động sắp xếp kế hoạch giao dịch để tránh phát sinh bất tiện. Nếu cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7 theo số 1900 6679.

Việc nâng cấp, kiểm tra định kỳ hệ thống công nghệ thông tin được các ngân hàng thực hiện nhằm đảm bảo an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời hạn chế rủi ro trong quá trình cung cấp các dịch vụ ngân hàng số.

Trước đó, ﻿Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cho biết sẽ thực hiện nâng cấp định kỳ hệ thống từ 0h00 đến 0h30 ngày 26/7/2026 nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái số và nâng cao trải nghiệm trên ứng dụng MSB Digital Bank.

Trong khoảng thời gian trên, một số giao dịch tài chính sẽ tạm thời bị gián đoạn, gồm:

- Chuyển khoản nhanh 24/7 chiều đi và chiều về qua Napas.

- Thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại và các dịch vụ Billing/Topup.

- Dịch vụ thu hộ, chi hộ (GHTK, Chứng khoán KBS, VND, HSC...).

- Thanh toán thẻ tín dụng.

MSB khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp nhu cầu giao dịch để hạn chế ảnh hưởng trong thời gian nâng cấp. Trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ tổng đài 1900 6083 hoặc đến các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng.

Linh San

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