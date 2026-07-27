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Từ tháng 8/2026, ngân hàng sẽ thu phí một số giao dịch thanh toán không thành công

| | Smart Money

Lưu ý, chính sách này không áp dụng với tất cả các giao dịch bị từ chối.

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo sẽ cập nhật biểu phí đối với thẻ ghi nợ quốc tế, trong đó áp dụng thu phí đối với một số giao dịch thanh toán không thành công kể từ tháng 8/2026.

Theo ACB, chính sách này không áp dụng với tất cả các giao dịch bị từ chối mà chỉ áp dụng đối với một số giao dịch thanh toán bằng thẻ ghi nợ quốc tế ACB (bao gồm thẻ cá nhân và thẻ doanh nghiệp) khi đồng thời đáp ứng 3 điều kiện.

Cụ thể, giao dịch không thành công phát sinh tại các đơn vị chấp nhận thẻ thuộc nhóm quảng cáo số và dịch vụ số như Google, TikTok...; tổng doanh số giao dịch của thẻ trong tháng dưới 3 triệu đồng; đồng thời trên cùng một thẻ có từ 30 giao dịch bị từ chối trong tháng.

Đối với các trường hợp này, ACB sẽ thu phí 5.500 đồng/giao dịch bị từ chối (đã bao gồm VAT).

Theo ngân hàng, các giao dịch bị từ chối thuộc diện áp dụng phí bao gồm trường hợp tài khoản thanh toán liên kết với thẻ không đủ số dư, giao dịch vượt hạn mức hoặc thẻ đang ở trạng thái tạm khóa.

ACB cho biết việc điều chỉnh biểu phí nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ an toàn, hiệu quả và góp phần duy trì chất lượng dịch vụ.

Để hạn chế phát sinh phí, ngân hàng khuyến nghị khách hàng đảm bảo tài khoản thanh toán liên kết với thẻ luôn có đủ số dư khả dụng trước khi thực hiện giao dịch, kiểm tra trạng thái thẻ và thông tin thanh toán trước khi sử dụng, đồng thời hạn chế thực hiện nhiều giao dịch không thành công liên tiếp.

Linh San

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