Dừng mua vàng ngay nếu có 5 dấu hiệu này

Vàng từ lâu được xem là một kênh tích lũy quen thuộc. Nhiều người mua vàng đều đặn hàng tháng như một cách đa dạng hoá danh mục tài sản. Tuy nhiên, việc mua vàng cũng cần có điểm dừng. Không phải cứ tiếp tục mua thêm vàng là đồng nghĩa với việc tài sản đang được quản lý tốt hơn. Trong một số trường hợp, việc quá tập trung vào vàng có thể khiến dòng tiền bị “đóng băng”, bỏ lỡ những mục tiêu tài chính khác quan trọng hơn.

1. Mua vàng vì FOMO, không có kế hoạch rõ ràng

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là quyết định mua vàng xuất phát từ tâm lý chạy theo đám đông.

Khi thấy nhiều người xung quanh mua vàng, liên tục chia sẻ về giá vàng hoặc những câu chuyện lời lãi từ vàng, không ít người có xu hướng nghĩ rằng nếu không mua ngay thì sẽ bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền. Lúc này, việc mua vàng không còn dựa trên mục tiêu tích lũy cá nhân mà bị chi phối nhiều hơn bởi cảm xúc.

Một khoản đầu tư hay tích lũy hiệu quả thường cần xuất phát từ câu hỏi: “Mua để làm gì?”. Nếu mục đích là dành dụm dài hạn, chuẩn bị tài sản cho tương lai hoặc đa dạng hóa nguồn tiền, việc sở hữu vàng có thể phù hợp. Nhưng nếu mua chỉ vì thấy người khác mua, lo rằng giá sẽ tăng tiếp hoặc sợ mình đứng ngoài cuộc, đây là lúc nên dừng lại để xem xét.

Ảnh minh hoạ

Không phải mọi thời điểm trên thị trường đều phù hợp để tiếp tục mua thêm. Quan trọng hơn, một kế hoạch tài chính tốt không nên được xây dựng dựa trên tâm lý chạy theo xu hướng.

2. Tiền mua vàng đang lấy từ những khoản cần thiết khác

Vàng có thể là một kênh tích lũy, nhưng không nên trở thành ưu tiên duy nhất trong quản lý tài chính cá nhân.

Một dấu hiệu cho thấy nên tạm dừng mua vàng là khi khoản tiền dành cho vàng bắt đầu ảnh hưởng đến những mục tiêu quan trọng khác như quỹ dự phòng, kế hoạch học tập, chăm sóc sức khỏe, mua nhà, mua xe hoặc các khoản chi tiêu cần thiết trong cuộc sống.

Chẳng hạn, một người có thể đều đặn mua vàng mỗi tháng nhưng lại không có khoản tiền dự phòng cho những tình huống bất ngờ, hoặc phải trì hoãn những kế hoạch cá nhân vì phần lớn tiền nhàn rỗi đã chuyển thành vàng. Khi đó, vấn đề không nằm ở việc mua vàng đúng hay sai, mà nằm ở việc phân bổ tài chính chưa cân bằng.

Một nguyên tắc đơn giản là vàng chỉ nên là một phần trong tổng tài sản, thay vì chiếm gần như toàn bộ nguồn tiền tích lũy. Khi một khoản đầu tư khiến các mục tiêu khác bị ảnh hưởng, đó là lúc cần xem lại.

3. Không còn tiền mặt dự phòng

Một đặc điểm của vàng là có thể quy đổi thành tiền, nhưng điều đó không có nghĩa vàng phù hợp cho mọi nhu cầu tài chính ngắn hạn.

Nếu một người đã dành phần lớn tiền tiết kiệm để mua vàng và gần như không còn khoản tiền mặt dự phòng, việc tiếp tục mua thêm có thể tạo ra áp lực khi cần sử dụng tiền gấp.

Ví dụ, khi phát sinh một khoản chi bất ngờ, việc phải bán vàng để lấy tiền có thể khiến người sở hữu không còn nhiều lựa chọn về thời điểm giao dịch. Trong khi đó, một khoản tiền mặt sẵn có sẽ giúp việc xử lý các nhu cầu tài chính trở nên chủ động hơn.

Vì vậy, dấu hiệu cần dừng mua vàng không nhất thiết là khi vàng không còn hấp dẫn, mà đơn giản là khi lượng vàng đang nắm giữ đã đủ lớn so với khả năng tài chính hiện tại.

4. Vàng đang chiếm tỷ trọng quá lớn trong tổng tài sản

Một dấu hiệu cho thấy nên cân nhắc dừng mua vàng là khi lượng vàng đang sở hữu đã chiếm phần lớn tài sản tích lũy.

Ảnh minh hoạ

Nhiều người có tâm lý khá dễ hiểu là càng giữ nhiều vàng càng cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên, việc dồn quá nhiều tiền vào một loại tài sản cũng có thể khiến kế hoạch tài chính trở nên kém linh hoạt. Khi phần lớn khoản tiết kiệm đều nằm ở vàng, một người có thể gặp khó khăn trong việc phân bổ tiền cho những mục tiêu khác như nâng cao kỹ năng, đầu tư cho bản thân hoặc tận dụng những cơ hội tài chính khác.

Vàng có thể đóng vai trò như một phần trong danh mục tài sản, nhưng không nhất thiết phải là nơi duy nhất để cất giữ tiền. Khi tỷ trọng vàng đã vượt quá mức phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính cá nhân, việc tạm dừng mua thêm sẽ giúp cân bằng lại nguồn tiền.

Điều quan trọng không phải là sở hữu càng nhiều vàng càng tốt, mà là mỗi khoản tài sản đều có một vai trò riêng trong kế hoạch dài hạn. Khi vàng đã hoàn thành vai trò tích lũy ban đầu, thay vì tiếp tục gom thêm, có thể cân nhắc dành nguồn tiền mới cho những mục tiêu khác.

5. Luôn cảm thấy áp lực, căng thẳng với việc mua vàng

Mua vàng để tích lũy thường hướng đến sự kiên nhẫn trong dài hạn, nhưng nếu việc sở hữu vàng khiến một người ngày nào cũng phải kiểm tra giá, lo lắng trước từng biến động hoặc liên tục tính toán lời lỗ, đó có thể là dấu hiệu nên tạm dừng mua thêm.

Một khoản tài sản phù hợp không nên trở thành nguồn gây áp lực trong cuộc sống. Khi việc mua vàng khiến tâm lý bị ảnh hưởng, một người có thể dễ rơi vào vòng lặp: thấy giá tăng thì muốn mua thêm vì sợ bỏ lỡ, thấy giá giảm lại lo lắng vì số tiền đã bỏ ra.

Thay vì tiếp tục bổ sung vàng trong lúc chưa thực sự thoải mái với khoản đầu tư này, có thể dành thời gian đánh giá lại mục tiêu sở hữu vàng, khả năng tài chính và mức độ phù hợp với bản thân. Đôi khi, quyết định không mua thêm cũng là một cách để giữ sự chủ động trong quản lý tiền bạc.