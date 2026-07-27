Công an xác minh giao dịch chuyển khoản hơn 55 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Nhàn

Trước đó, khoảng 8h00 ngày 22/7, Công an xã Phượng Dực tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của anh Trần Đức Long, sinh năm 2005, trú tại thôn An Thắng, xã Hương Sơn, TP Hà Nội.

Theo trình báo, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, anh Long đã chuyển nhầm hơn 55 triệu đồng vào một tài khoản mang tên Nguyễn Thị Nhàn.

Chị Nguyễn Thị Nhàn hoàn trả số tiền do anh Trần Đức Long chuyển nhầm dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an xã Phượng Dực (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phượng Dực đã khẩn trương xác minh và xác định chủ tài khoản ngân hàng trên là công dân đang sinh sống trên địa bàn xã Phượng Dực.

Qua liên hệ, Công an xã Phượng Dực đã mời chị Nguyễn Thị Nhàn đến trụ sở để phối hợp làm rõ sự việc.

Tại cơ quan Công an, chị Nhàn xác nhận tài khoản ngân hàng trên là của mình. Sau khi liên hệ với ngân hàng để kiểm tra, chị xác định tài khoản đã nhận được số tiền do người khác chuyển nhầm và chủ động đề nghị Công an xã hướng dẫn thủ tục hoàn trả.

Khoảng 12h00 cùng ngày, dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an xã Phượng Dực, chị Nguyễn Thị Nhàn đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ số tiền 55 triệu đồng cho anh Trần Đức Long.

Việc chủ động phối hợp, hoàn trả tài sản của chị Nguyễn Thị Nhàn thể hiện ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần lan tỏa lối sống trung thực và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Qua sự việc, Công an xã Phượng Dực khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch, chuyển tiền trên môi trường điện tử cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Trường hợp chuyển khoản nhầm hoặc nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân không tự ý sử dụng, cần thông báo cho ngân hàng và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.