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Ngân hàng có thông báo quan trọng đến người rút, chuyển tiền trên 30 lần/tháng

| | Smart Money

Khách hàng sử dụng dịch vụ thông báo biến động số dư TKTT qua tin nhắn SMS tại ngân hàng này chú ý biểu phí mới.

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) vừa thông báo điều chỉnh phí dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán qua tin nhắn SMS dành cho khách hàng doanh nghiệp. Biểu phí mới sẽ được áp dụng theo từng giai đoạn, bắt đầu từ tháng 8/2026.

Theo đó, trong hai tháng 8 và 9/2026, Vietbank áp dụng mức phí cố định 50.000 đồng/tháng/tài khoản/thuê bao (chưa bao gồm VAT) để duy trì dịch vụ SMS thông báo biến động số dư.

Từ ngày 1/10/2026, ngân hàng sẽ chuyển sang cơ chế tính phí dựa trên số lượng tin nhắn khách hàng nhận được trong tháng liền trước.

Cụ thể, đối với tài khoản nhận từ 0 đến 30 tin nhắn/tháng, mức phí vẫn là 50.000 đồng/tháng/tài khoản/thuê bao (chưa bao gồm VAT).

Trường hợp phát sinh trên 30 tin nhắn/tháng, khách hàng sẽ phải trả 50.000 đồng cộng thêm 800 đồng cho mỗi tin nhắn vượt ngưỡng 30, với tổng mức phí tối đa 200.000 đồng/tháng/tài khoản/thuê bao (chưa bao gồm VAT).

Nguồn: VietBank

Ngân hàng khuyến khích khách hàng doanh nghiệp sử dụng gói tài khoản thanh toán VB-BIZ và tính năng thông báo biến động số dư qua ứng dụng Vietbank Digibiz (OTT) để nhận các ưu đãi về phí giao dịch tại quầy cũng như phí dịch vụ ngân hàng điện tử.

Linh San

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