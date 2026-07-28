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Công an điều tra giao dịch chuyển khoản hơn 2,06 tỷ đồng đến tài khoản Bùi Thị Sữa

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Sau khi được lực lượng Công an thông báo, chị Bùi Thị Sữa đã chủ động đến trụ sở Công an xã trình báo.

Công an tỉnh Phú Thọ mới đây đã kịp thời phối hợp với ngân hàng xác minh, hỗ trợ một công dân ở tỉnh Ninh Bình nhận lại hơn 2 tỷ đồng do chuyển nhầm. Vụ việc được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trước đó, ngày 24/7/2026, anh Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1988, trú tại phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) đã thực hiện 05 giao dịch chuyển khoản nhầm vào tài khoản của chị Bùi Thị Sữa (sinh năm 1992, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ), với tổng số tiền hơn 2,06 tỷ đồng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Nguyễn Ngọc Anh đã liên hệ với ngân hàng và trình báo Công an xã Đại Đồng để được hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đại Đồng đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng xác minh chủ tài khoản nhận tiền.

Sau khi được lực lượng Công an thông báo, chị Bùi Thị Sữa đã chủ động đến trụ sở Công an xã trình báo và tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm. Việc bàn giao tài sản được thực hiện công khai, có sự chứng kiến của các bên liên quan và được lập biên bản theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc, cần kịp thời thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt giữ người phụ nữ Lê Thọ Cẩm Cát SN 1994

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
ngân hàng

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