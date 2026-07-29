Cần gửi bao nhiêu tiền vào ngân hàng để mỗi tháng nhận lãi 12 triệu đồng?

Với kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến trên thị trường hiện dao động từ 4,2% đến 4,75%/năm. Đây là nhóm kỳ hạn được nhiều người lựa chọn vì tính linh hoạt, dễ xoay vòng vốn khi cần.

Với kỳ hạn dài hơn, từ 6 đến 12 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến nhỉnh hơn hẳn, dao động trong khoảng 6,5% đến 8,5%/năm. Cá biệt, một số ngân hàng còn áp dụng mức lãi suất ưu đãi lên tới 9%/năm cho nhóm kỳ hạn này, thường đi kèm điều kiện về số tiền gửi tối thiểu hoặc chương trình khuyến mãi riêng.

Cần gửi bao nhiêu để có 12 triệu đồng lãi mỗi tháng?

Công thức tính khá đơn giản: lấy số tiền lãi mong muốn mỗi tháng nhân với 12 tháng, rồi chia cho lãi suất năm. Áp dụng công thức này với từng mức lãi suất phổ biến trên thị trường, số vốn gốc cần thiết để đạt mục tiêu lãi 12 triệu đồng/tháng như sau:

Như vậy, nếu chỉ gửi kỳ hạn ngắn 1-3 tháng với lãi suất phổ biến 4,2-4,75%/năm, người gửi cần một khoản vốn từ 3,03 đến 3,43 tỷ đồng mới đủ để nhận 12 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng.

Ngược lại, nếu chọn kỳ hạn dài hơn (6-12 tháng) và tìm được ngân hàng áp dụng lãi suất ưu đãi ở mức cao của khung 6,5-8,5%/năm, số vốn cần thiết giảm xuống còn khoảng 1,69 đến 2,22 tỷ đồng. Với mức lãi suất ưu đãi cao nhất được ghi nhận là 9%/năm, chỉ cần 1,6 tỷ đồng gửi tiết kiệm là đã đủ để mỗi tháng nhận về 12 triệu đồng tiền lãi.

Sự khác biệt giữa việc cần hơn 3,4 tỷ đồng hay chỉ 1,6 tỷ đồng để đạt cùng một mức lãi 12 triệu đồng/tháng nằm ở mức lãi suất áp dụng. Chênh lệch gần gấp đôi về lãi suất (4,2% so với 9%) kéo theo chênh lệch tương ứng, thậm chí hơn gấp đôi, về số vốn gốc cần bỏ ra. Điều này cho thấy việc lựa chọn đúng kỳ hạn và tìm hiểu kỹ chính sách lãi suất ưu đãi giữa các ngân hàng có thể giúp người gửi tiết kiệm đáng kể số vốn cần thiết để đạt cùng một mục tiêu lãi.