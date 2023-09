Ngân hàng Bảo Việt cam kết cấp tín dụng có điều kiện 3.500 tỷ đồng cho Hải Phát Invest

CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest – mã HPX) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 trong đó có nội dung đáng chú ý liên quan đến Cam kết thu xếp tín dụng có điều kiện số 34/2023/CKTXTD-BVB002 ngày 27/7/2023 của Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hà Nội.

Cụ thể, ngân hàng đã đồng ý phát hành cam kết tín dụng có điều kiện cho Hải Phát Invest với số tiền dự kiến là 3.500 tỷ đồng. Cam kết chỉ được sử dụng vào mục đích tài trợ vốn cho các dự án có tiềm năng, đủ cơ sở pháp lý, đáp ứng các điều kiện của ngân hàng và phù hợp với quy định của pháp luật mà Hải Phát Invest, nhóm các công ty trong hệ sinh thái và các đối tác có liên quan tìm kiếm/tham gia trong thời gian tới. Thời hạn có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày 27/7/2023.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022, Hải Phát Invest lỗ ròng hơn 58 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập ghi nhận lãi 142 tỷ đồng. Doanh thu năm 2022 sau kiểm toán cũng giảm hơn 25% so với con số tự lập, xuống còn 1.210 tỷ đồng. So với kết quả năm 2021, doanh thu năm ngoái của doanh nghiệp này giảm hơn 200 tỷ đồng.

Lý giải cho biến động trên, Hải Phát Invest cho biết do một số khách hàng thay đổi mục tiêu đầu tư và đã thoả thuận với công ty để thanh lý hợp đồng đã mua hàng/nhận chuyển nhượng. Công ty cũng cho biết thêm, do sản phẩm năm nay chưa đủ điều kiện bàn giao nhà cho người mua nên chưa đủ điều kiện ghi nhận kết quả kinh doanh, dẫn đến lợi nhuận 2022 giảm mạnh so với năm 2021.

Mới đây, Hải Phát Invest cũng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt 746,6 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn tăng mạnh hơn, gấp gần 2,4 lần cùng kỳ năm ngoái khiến lợi nhuận gộp giảm 41% so với quý 2/2022, xuống còn 165,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Hải Phát Invest tăng mạnh từ âm 64,6 tỷ đồng lên mức gần 1,9 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính lại được tiết giảm mạnh 76% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 36,4 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Hải Phát Invest lãi ròng 83,3 tỷ đồng trong quý 2, gấp 7,2 lần cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu thuần đạt 895,9 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 57,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 75% so với cùng kỳ năm 2022. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện 33% kế hoạch doanh thu và gần 13% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2023.

Trong một diễn biến liên quan, cuối tháng 8 vừa qua, Hải Phát Invest đã thông qua quyết định bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đang nắm giữ tại Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang là hơn 176 tỷ đồng, tương ứng 78% vốn điều lệ. Dự án này được Hải Phát Invest mua lại (75% vốn) từ CTCP Sông Đà Thăng Long năm 2017 với số tiền hơn 483 tỷ đồng.