Ngân hàng cảnh báo người dùng tài khoản về những đoạn video, hình ảnh, âm thanh sau

31-10-2025 - 14:36 PM | Smart Money

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vừa phát cảnh báo đến khách hàng về các thủ đoạn lừa đảo giả mạo deepfake.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đặc biệt khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác trước những hình thức lừa đảo giả mạo sử dụng công nghệ Deepfake. Theo ngân hàng, với sự tiến bộ vượt bậc của Trí tuệ nhân tạo (AI), kẻ xấu dễ dàng tạo ra video, hình ảnh, âm thanh giả mạo giống người thật một cách chân thực để lừa đảo.

Cụ thểm các hình thức điển hình bao gồm: Kẻ gian sử dụng công nghệ AI tạo ra các đoạn video, hình ảnh, âm thanh giả mạo người thân, bạn bè, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện các hành vi lừa đảo như yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản chỉ định (vay/mượn/chuyển tiền), thu thập thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, mã OTP…

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng cần hết sức cảnh giác nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường sau:

Chất lượng không hoàn hảo: Ánh sáng kỳ lạ trên khuôn mặt, màu da không tự nhiên; Âm thanh không đồng bộ với hình ảnh; Ít biểu cảm, hoặc cách diễn đạt không giống người thật.

Hành vi bất thường: Yêu cầu chuyển tiền gấp; Tài khoản nhận tiền không phải của chính chủ; Cuộc gọi ngắn chỉ vài giây, chất lượng video/âm thanh kém, ngắt giữa chừng với lý do sóng yếu hay lỗi kỹ thuật khi bị đặt câu hỏi sâu hơn.

Để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, khách hàng cần thực hiên ngay các bước sau:

Xác minh kép: Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm, hãy liên lạc trực tiếp với cá nhân hay tổ chức đó qua kênh tin cậy khác đã xác minh (ví dụ: gọi lại qua số điện thoại thường dùng).

Kiểm tra tài khoản: Luôn kiểm tra kỹ số tài khoản, tên chủ tài khoản được yêu cầu chuyển tiền. Nếu thấy nghi ngờ, tuyệt đối không thực hiện giao dịch.

Bảo mật thông tin: Tuyệt đối không cung cấp số thẻ, mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

Nâng cao nhận thức: Chia sẻ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp nâng cao cảnh giác khi có nguy cơ bị lừa đảo hoặc tài khoản mạng xã hội của mình bị đánh cắp.

Linh San

An ninh tiền tệ

