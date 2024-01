Ngân hàng 'đại hạ giá' khoản nợ 1.300 tỷ của Dệt may Đông Á

Ngân hàng đấu giá khoản nợ của Dệt may Đông Á chỉ bằng 37% tổng dư nợ. Ảnh minh họa

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) vừa thông báo về việc đấu giá khoản nợ của CTCP Dệt may Đông Á (Dagatex).

Tổng nợ nghĩa vụ của Dagatex tại ngân hàng tính đến ngày 22/12/2023 là 1.297 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 405 tỷ đồng, gần 522 tỷ đồng tiền lãi và tổng phạt 370 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ xấu của Dệt may Đông Á gồm: 3,6 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Phúc Thịnh do Dệt may Đông Á nắm;

Toàn bộ các tài sản, các quyền tài sản đã, đang và sẽ hình thành trong tương lai từ Dự án Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng, có địa điểm thực hiện Dự án tại: Số 185-189 Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP.HCM, do Dệt may Đông Á là chủ đầu tư và tọa lạc trên diện tích khu đất là 27.620m2;

Quyền sử dụng đất thuê 50.000m2 và tài sản gắn liền trên đất tại Khu công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với thời hạn thuê đến 12/9/2053, mục đích thuê là xây dựng nhà máy sản suất theo giấy phép (dệt may);

Quyền sử dụng đất nông nghiệp (tổng diện tích 78.430m2) tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi bao gồm 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên 7 hộ nông dân và các biên bản giao nhận tiền, biên bản kiểm kê thiệt hại, biên bản hiệp thương đền bù.

Được biết, đây là lần thứ 7 OceanBank rao bán khoản nợ này của Dệt may Đông Á. Tại lần đấu giá này, nhà băng đưa ra mức giá khởi điểm cho khoản nợ này chỉ 479 tỷ đồng, chỉ bằng 37% tổng dư nợ.

Về CTCP Dệt may Đông Á, doanh nghiệp này tiền thân là kỹ nghệ dệt Đông Á, được thành lập năm 1960, chuyên sản xuất hàng dệt, nhuộm, in hoa.

Ngày 21/3/2001, HĐQT Tổng Công Ty Dệt May Việt Nam (nay là Tập Đoàn Dệt May Việt Nam) có quyết định số 287/QĐ-HĐQT đổi tên Công ty dệt Đông Á thành Công ty dệt may Đông Á.

Ngày 13/12/2006, Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) quyết định phê duyệt phương án và chuyển Công ty dệt may Đông Á thành CTCP dệt may Đông Á.