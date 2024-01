Ngân hàng đầu tiên trả cổ tức tiền mặt năm 2024, chốt danh sách cổ đông ngay trong tháng 1

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) mới đây công bố 22/1/2024 là đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023. Với tỷ lệ chi trả là 6%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VIB sẽ nhận được 600 đồng.

Hiện VIB có hơn 2,5 tỷ cổ phiếu đang lưa hành, ước tính số tiền chia cổ tức lần này là hơn 1.500 tỷ đồng.

Trước đó, kế hoạch tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông VIB thông qua.

Trong tài liệu xin ý kiến cổ động về việc chia cổ tức, VIB cho biết theo mô hình tài chính và dự báo khả thi, lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 sẽ đạt 8.640 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối vào cuối năm 2023 dự kiến đạt 9.159 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại của VIB có thể đạt 7.863 tỷ đồng, tăng 1.722 tỷ đồng so với cuối quý 3. Do đó, ngân hàng có thể chủ động thực hiện việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% dựa trên nguồn lợi nhuận chưa phần phối, và vẫn đảm bảo không ảnh hưởng tới nguồn vốn chủ sở hữu và tiếp tục đảm bảo tốt các tỷ lệ an toàn, nguyên tắc kế toán theo quy định

Trước đó, là ngân hàng đầu tiên thực hiện chia cổ tức tiền mặt trong năm 2023. Thoe đó, nhà băng này đã chi gần 2.108 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 5% cho cổ đông vào ngày 3/3/2023. Sau đó, ngày 5/5/2023, VIB tiếp tục trả cổ tức tiền mặt năm 2022 đợt 2 với tỷ lệ 10%. Như vậy, tổng tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt năm 2022 mà VIB thực hiện lên tới 15%.

Trong năm 2023, VIB cũng đã hoàn tất việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% để nâng vốn điều lệ thêm 4.215 tỷ đồng lên mức 25.292 tỷ.