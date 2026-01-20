Ngân hàng đóng tài khoản, ngừng toàn bộ giao dịch trong tháng 1 với người dùng sau

Nhiều ngân hàng thương mại đang đồng loạt rà soát, đóng hoặc áp dụng phí đối với các tài khoản thanh toán không hoạt động trong thời gian dài, nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và hạn chế rủi ro phát sinh.

Gần đây, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) thông báo sẽ triển khai đóng các tài khoản tiền gửi thanh toán không phát sinh giao dịch trong ít nhất 24 tháng liên tục, tính đến ngày 31/12/2025 trở về trước. Điều kiện áp dụng là tài khoản có số dư thấp hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động, hiện là 20.000 đồng (chưa bao gồm VAT). Dự kiến, việc đóng tài khoản sẽ được thực hiện trong tháng 1/2026.

Ngân hàng NCB cho biết các tài khoản không có giao dịch trong thời gian tối thiểu 24 tháng liên tục, tính từ thời điểm 31/12/2025 trở về trước và có số dư dưới mức 20.000 đồng (chưa bao gồm VAT) sẽ bị đóng trong tháng 1/2026. (Ảnh minh hoạ)

NCB cho biết, để đảm bảo quyền lợi, khách hàng vẫn có nhu cầu sử dụng tài khoản cần chủ động liên hệ các chi nhánh hoặc phòng giao dịch để được hỗ trợ kích hoạt lại trước thời điểm ngân hàng tiến hành đóng tài khoản.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cũng thông báo từ tháng 12/2025 sẽ đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch liên tục từ 24 tháng trở lên, tính đến ngày 30/10/2025, với điều kiện số dư bằng 0 đồng. Các sản phẩm, dịch vụ đi kèm như thẻ ghi nợ, SMS Banking hay ngân hàng số cũng sẽ được chấm dứt đồng thời.

Theo SHB, trong vòng 5-10 ngày làm việc kể từ khi thông báo được đăng tải trên website, nếu khách hàng thực hiện ít nhất một giao dịch phát sinh (như nộp tiền hoặc chuyển tiền), tài khoản sẽ tiếp tục được duy trì. Hết thời hạn này, các tài khoản không có biến động sẽ bị đóng theo đúng thỏa thuận đã ký kết.

Bên cạnh biện pháp đóng tài khoản, một số ngân hàng lựa chọn thu phí đối với tài khoản không hoạt động. Điều này nhằm khuyến khích khách hàng quản lý tài khoản hiệu quả. Ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động thực hiện giao dịch, đến chi nhánh để kích hoạt lại tài khoản lâu ngày không sử dụng hoặc làm thủ tục đóng tài khoản nếu không còn nhu cầu.

Trước xu hướng này, khách hàng được khuyến nghị rà soát lại các tài khoản ngân hàng đang đứng tên mình, đặc biệt là những tài khoản ít sử dụng. Việc chủ động phát sinh giao dịch, kích hoạt lại hoặc đóng tài khoản sẽ giúp tránh gián đoạn giao dịch, phát sinh chi phí không cần thiết và hạn chế rủi ro liên quan đến an toàn tài chính cá nhân.