Ngân hàng Nhà nước sẽ họp cùng nhiều bộ về thị trường BĐS: Thêm động lực để thị trường sớm sôi động vào cuối năm 2023?

Kể từ giữa năm 2022 đến nay, thị trường bất động sản rơi vào tình cảnh trầm lắng khi thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng. Trước khó khăn của thị trường, tình trạng giảm quy mô hoạt động cũng như nhiều doanh nghiệp địa ốc phá sản, Chính phủ liên tục có động thái tháo gỡ khi ban hàng hàng loạt các công điện, văn bản.

Nhờ động thái tích cực từ phía Chính phủ, niềm tin của các nhà đầu tư gia tăng trở lại. Thị trường bắt đầu xuất hiện tín hiệu rõ nét về thanh khoản. Cơ sở của diễn biến tích cực này còn đến từ nhờ chính sách quyết liệt của Chính phủ, thủ tục pháp lý của một số dự án được gỡ bỏ, gia tăng nguồn cung. Dòng tiền đổ vào lĩnh vực địa ốc cũng khơi thông. Lãi suất cho vay giảm nhiệt là động lực hút dòng tiền chuyển từ ngân hàng vào kênh đầu tư địa ốc.

Đến thời điểm hiện tại, thị trường địa ốc được đánh giá đã có diễn biến khả quan so giai đoạn hơn 1 năm trước. Song để tạo động lực mạnh mẽ hơn cho đà hồi phục, các chính sách gỡ khó cho thị trường vẫn tiếp tục được đẩy mạnh.

Tin vui cho thị trường địa ốc mới đây chính là hội nghị giữa Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan. Cụ thể, mới đây, Ngân hàng Nhà nước có giấy mời gửi các đơn vị liên quan dự hội nghị trực tuyến triển khai Công điện 993/CĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Xây dựng, lãnh đạo nhiều bộ ngành như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp cùng tham gia hội nghị này.

Đáng chú ý, hội nghị còn có sự tham dự của Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội; Tổng giám đốc của 14 tổ chức tín dụng có trụ sở tại Hà Nội (có dư nợ tín dụng bất động sản trên 20.000 tỷ đồng). Hội nghị cũng sẽ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và lãnh đạo một số doanh nghiệp, tập đoàn bất động sản. Thời gian tổ chức hội nghị vào 8h ngày 13/11 tới.

Không ít nhà đầu tư kỳ vọng, hội nghị sẽ trở thành “cú bồi” cho thị trường địa ốc tiếp tục tạo động lực cho thị trường địa ốc.

Anh Trần Trọng Thái (Giám đốc Kinh doanh Công ty địa ốc đến từ Hà Nội) nhận định so thời điểm giữa năm 2022, thị trường mới hồi phục 20-30%. Nhiều khó khăn vẫn bủa vây như dòng tiền đổ vào địa ốc cộng với tâm lý của các nhà đầu tư. Mặc dù thực tế, tiền vào lĩnh vực bất động sản đã dồi dào hơn so với thời điểm hơn 1 năm trước và tâm lý của các nhà đầu tư đã tin tưởng. Song, do nhiều yếu tố tác động khiến thị trường bất động sản vẫn có diễn tiến hồi phục chậm chạp. Dù nhiều chuyên gia dự báo thị trường đang thoát đáy song để quay trở lại thời điểm sôi động như giai đoạn trước năm 2022, bất động sản cần phải thời gian dài “ngấm thuốc”.

“Hy vọng rằng với việc họp bàn giữa các bộ ban ngành, đặc biệt là bên Ngân hàng nhà nước, vấn đề bài toán dòng tiền cho lĩnh vực bất động sản sẽ sớm có tín hiệu tốt. Đây có thể là “cú bồi” để nhà đầu tư mạnh tay xuống tiền. Thị trường có cơ hội sôi động cuối năm 2023, đầu năm 2024", anh Thái nhấn mạnh.