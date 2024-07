Ngân hàng ồ ạt tuyển dụng hàng nghìn chỉ tiêu phục vụ cho mùa cao điểm kinh doanh cuối năm

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo triển khai Chương trình "Đối Tác Sự Nghiệp 2024" nhằm tìm kiếm 500 nhân sự có kinh nghiệm cho các chức danh Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên, Giám đốc /Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp,Giám đốc/ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân, Giám đốc/Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng Cá nhân, làm việc tại các đơn vị Chi nhánh/Phòng giao dịch trên toàn quốc.



Chương trình Đối Tác Sự Nghiệp 2024 được ACB chia ra làm 3 đợt tuyển lớn trong năm nhằm tạo điều kiện phù hợp về mặt thời gian cho các nhân sự có nguyện vọng muốn chuyển đổi công việc. Với gần 500 vị trí mở cho ứng viên, hiện ACB đang tập trung đẩy mạnh tuyển đợt 1, được biết đợt 2 và đợt 3 sẽ diễn ra vào tháng 9 và tháng 11 tới.

Các ứng viên có kinh nghiệm 3 – 5 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh tại các tổ chức tài chính, ngân hàng hoặc các công ty trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán, v.v… đều có thể trở thành "Đối Tác Sự Nghiệp" của ACB.

Nhằm đẩy mạnh kinh doanh và tăng cường phát triển công nghệ số tại ngân hàng, Sacombank cũng đang tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại nhiều vị trí chủ chốt ở Hội sở chính (266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM).

Trong đó gồm 100 chuyên viên, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin và ngân hàng số để đảm nhiệm công việc tại các Trung tâm: Quản lý dự án, Vận hành ứng dụng, Phát triển ứng dụng, An toàn thông tin, Kỹ thuật hạ tầng, Kinh doanh số, Sản phẩm số, Quản trị kiến trúc số… Và hơn 30 chuyên viên phụ trách về lĩnh vực phát triển sản phẩm/ngân hàng số dành cho doanh nghiệp, phát triển hệ khách hàng doanh nghiệp lớn…

Website VPBank hiện đang đăng tuyển hàng trăm nhân sự trên toàn quốc cho các vị trí như Chuyên viên cao cấp Phân tích hệ thống; Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Tiểu Thương; Kiểm Soát Viên Dịch Vụ Khách Hàng; Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương; Giao Dịch Viên; Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Cho Vay; Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường; CV Phân Tích Và Quản Lý Danh Mục Tín Dụng SME; IT Operator (Vận Hành Ứng Dụng); Chuyên Viên Chính Thu Hút Nhân Tài...

MB cũng đang tuyển dụng nhiều nhận sự cho các vị trí như: Chuyên viên khách hàng cá nhân, Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp, tập sự khách hàng cá nhân, doanh nghiệp,…Ngân hàng cũng tuyển dụng mạnh nhân sự khối công nghệ như kỹ sư AI, kỹ sư phát triển Fullstack, Kỹ sư phát triển Backend, Kỹ sư kiểm thử (Manual test), Business Analyst, Kỹ sư phát triển Mobile,…

Techconbank hiện đang đăng tuyển lượng lớn nhân sự cho 37 vị trí trên toàn hệ thống. Trong đó, các vị trí trong khối bán lẻ và công nghệ đang được Techconbank tuyển dụng nhiều nhất.

Không chỉ các ngân hàng tư nhân, khối ngân hàng quốc doanh cũng đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự trong những tháng gần đây.

Vietcombank đang tuyển dụng tập trung đợt 5 trong năm nay với quy mô lên tới 274 chỉ tiêu làm việc tại các Chi nhánh của Vietcombank. Các vị trí tuyển dụng bao gồm: chuyên viên khách hàng, kế toán/giao dịch viên, chuyên viên công nghệ thông tin, nhân viên ngân quỹ, nhân viên hỗ trợ kinh doanh, chuyên viên nhân sự.

Trong đó có nhiều vị trí không yêu cầu kinh nghiệm với hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 12/06/2024. Đối với vị trí yêu cầu kinh nghiệm, hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31/12/2024 hoặc khi tuyển dụng đủ.

Vietcombank cho biết chỉ nhận hồ sơ ứng viên tốt nghiệp Đại học hệ tập trung chính quy/liên kết (không bao gồm hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm) của các trường Đại học theo quy định của Vietcombank. Đào tạo Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên.

Hồi tháng 5, BIDV cũng thông báo tuyển dụng 154 chuyên viên quản lý khách hàng không yêu cầu kinh nghiệm và 17 chuyên viên có yêu cầu kinh nghiệm tại các chi nhánh trên toàn quốc. Ngoài ra, ngân hàng cũng tuyển 12 Chuyên viên Giao dịch viên không yêu cầu tại 8 chi nhánh. Bên cạnh đó, ngân hàng này liên tục đăng tuyển Chuyên viên công nghệ thông tin, Chuyên viên Quan hệ khách hàng FDI, Chuyên gia quản lý tài sản, Chuyên viên Phát triển ứng dụng Corebanking, Chuyên viên Quản trị hệ thống Corebanking.

Cuối tháng 4, Agribank cũng thông báo tuyển dụng lao động chuyên môn nghiệp vụ cho các Chi nhánh trong hệ thống, bao gồm 463 chỉ tiêu. Trong đó, Agribank tuyển dụng 298 vị trí tín dụng, 130 vị trí kế toán, 21 vị trí thủ quỹ kiểm ngân, 12 vị trí pháp chế và 2 vị trí thanh toán quốc tế. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/4/2024 đến ngày 07/5/2024. Thi tuyển được thực hiện qua các vòng: vòng 1 (sơ tuyển hồ sơ), vòng 2 (thi viết), vòng 3 (thi phỏng vấn).

Tăng trưởng kinh tế hồi phục, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực ngân hàng, nên nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong nửa cuối năm 2024 được dự báo sẽ tăng mạnh.

Theo giới chuyên môn, sau khi trải qua giai đoạn ảm đạm trong những tháng đầu năm, bước sang quý 2 và quý 3, khi kế hoạch kinh doanh đã rõ ràng cùng với tinh thần "ăn chơi" của doanh nghiệp đã hạ nhiệt, "guồng quay" của hệ thống ngân hàng sẽ vận động mạnh. Theo đó, nhân sự sẽ được ngân hàng tuyển dụng mạnh mẽ, đặc biệt trong khối tín dụng nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịp cuối năm.

Trong báo cáo kết quả điều tra thống kê được Ngân hàng Nhà nước công bố mới đây, các ngân hàng nhận định tình hình lao động, việc làm của ngành tài chính ngân hàng trong quý I/2024 tiếp tục cải thiện nhưng tốc độ chậm lại. Các ngân hàng kỳ vọng tình hình lao động sẽ diễn biến tích cực hơn trong quý 2/2024 và cả năm 2024.

Mặt khác, việc các ngân hàng tuyển quân rầm rộ ngay từ đầu năm không chỉ là để phục vụ công tác kinh doanh, mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp cho những ứng viên yêu thích ngành tài chính - ngân hàng.

Làm việc trong ngân hàng, ngoài được trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp, mức thu nhập và chế độ đãi ngộ cũng luôn cao vượt trội so với mặt bằng chung. Theo Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm trong quý 2/2024 là 12,7 triệu đồng/tháng, tăng 11,7%, tương ứng tăng 1,3 triệu đồng so với cùng kỳ 2023 và cao hơn 69% so với mức bình quân chung.