Ngân hàng phát triển dựa trên nền tảng quản trị rủi ro chuẩn quốc tế

Những năm gần đây, nền kinh tế dần ổn định nhưng gặp không ít thách thức từ thị trường, tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng TMCP đã tập trung nguồn lực, chủ động bám sát chủ trương Ngân hàng Nhà nước (NHNN) song song việc kịp thời triển khai các giải pháp thích ứng với tình hình mới và đạt được nhiều thành tựu như: thanh khoản được đảm bảo, tăng trưởng về quy mô và chất lượng tài sản, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn hoạt động theo thông lệ quốc tế.



Theo nhiều chuyên gia, tình hình kinh tế trong nước và ngành ngân hàng giai đoạn 2023 - 2024 sẽ còn nhiều chuyển biến khó lường, kinh tế thế giới có nhiều biến động, Chính phủ và NHNN đã đưa ra nhiều biện pháp, chính sách phát huy hiệu quả, đặc biệt trong điều hành tiền tệ nhằm đảm bảo hệ thống tài chính hoạt động ổn định, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.



Đồng hành cùng Chính phủ và NHNN, các ngân hàng TMCP cũng xây dựng và triển khai nhiều chương trình, cung ứng các sản phẩm dịch vụ kịp thời nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Đặc biệt, các ngân hàng còn tập trung quản trị rủi ro, áp dụng và vận hành các công cụ tiên tiến trên thế giới. Các công cụ đang được các ngân hàng lựa chọn và hướng tới là Basel III và các chuẩn mực quốc tế cao hơn nữa.

Nếu trước đây, mục tiêu chủ yếu của Basel I, II là nâng cao chất lượng, sự ổn định hệ thống của ngân hàng và đẩy mạnh áp dụng thông lệ quốc tế, thì Basel III hướng tới khắc phục những hạn chế về quy định vốn, nâng cao, siết chặt quản trị rủi ro. Nhờ đó, các nhà băng có thể cải thiện khả năng ứng phó, tự giải thoát trước khủng hoảng tài chính. Ngoài ra, khuôn khổ Basel III yêu cầu các ngân hàng nắm giữ lượng vốn và chất lượng cao hơn nhằm bù đắp những thiệt hại không kỳ vọng.

Tại Việt Nam, Nam A Bank là một trong bốn ngân hàng đầu tiên công bố hoàn thành chuẩn mực quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế Basel III. Qua đó, Nam A Bank sẽ nâng cao tỷ trọng và chất lượng vốn, tăng cường quản trị rủi ro. Ngân hàng có thể cải thiện khả năng ứng phó, nhanh chóng thích nghi, vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả khi có những biến động về kinh tế.

Ngoài Basel, chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cũng đang được các ngân hàng chú trọng triển khai. Nam A Bank là một trong số các ngân hàng nhanh chóng áp dụng chuẩn mực này nhằm tăng cường tính minh bạch về tài chính và nâng cao hiệu quả, an toàn trong hoạt động tiến tới các chuẩn mực tài chính quốc tế toàn diện.

Hiện nay, công nghệ cũng là một trong những yếu tố then chốt trong hoạt động tài chính ngân hàng. Không chỉ cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ đến khách hàng, công nghệ còn hỗ trợ các ngân hàng trong công tác quản trị và điều hành hiệu quả, an toàn và bảo mật. Chính vì vậy, Nam A Bank đã sớm áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo - AI, điện toán đám mây, thanh toán di động, chuyển khoản nhanh và thanh toán bằng QRcode… nhằm quản trị, điều hành trên nền tảng số, tạo ra các sản phẩm dịch vụ khác biệt, an toàn và bảo mật cho khách hàng.



Đại diện Nam A Bank cho biết: "Việc thực thi và triển khai các chiến lược trọng tâm về quản trị rủi ro, vận hành an toàn cho mục tiêu kinh doanh bền vững, Nam A Bank đã vững vàng vượt qua thách thức, hoàn thành các mục tiêu kinh doanh trong giai đoạn vừa qua và tạo đà cho giai đoạn tiếp theo".

Giai đoạn 2021-2025, kinh tế thế giới và trong trước vẫn còn nhiều thách thức nhưng bằng sức mạnh nội tại và những thành quả đã đạt được trong chặng đường 30 năm, đặc biệt là những thành tựu trong giai đoạn 2016-2021, Nam A Bank sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức kinh doanh và củng cố năng lực quản trị điều hành. Đồng thời Ngân hàng sẽ tập trung cao cho chuyển đổi số và thực hiện theo đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu của NHNN nhằm phát triển Nam A Bank lên tầm cao mới.