Ngân hàng rao bán loạt bất động sản để thu hồi nợ, nhà ở 65m2 phố Ngọc Hà có giá hơn 17,5 tỷ đồng

BIDV vừa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Tài sản là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tìa sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 46 phố Ngọc Hà (số 3 phố Đội Cấn cũ), phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thanh phố Hà Nội. Đây là BĐS đất ở đô thị, có diện tích 65,4m2. Nhà ở riêng lẻ xây dựng trên đất có diện tích xây dựng 65,4m2, diện tích sàn 95,2m2. Giá khởi điểm của bất động sản này là 17,5 tỷ đồng.



BIDV cũng đang chọn đơn vị đấu giá khoản nợ tới gần 219 tỷ đồng của Công ty TNHH Công Bình tại BIDV Long An. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ này bao gồm nhà máy, máy móc, thiết bị, ô tô và hàng loạt bất động sản tại ấp Bình An, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Bất động sản chủ yếu là đất sản xuất kinh doanh, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất trồng cây, đất chuyên trồng lúa nước,…

VietinBank cũng đang rao bán nhiều tài sản bảo đảm của khách hàng, chủ yếu là bất động sản để thu hồi nợ.

Trong đó, VietinBank KCN Hải Dương thông báo bán tài sản của Công ty CP Thép An Phú, gồm 859m2 đất tại thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội; 221m2 đất tại thôn Ngô Đạo, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn; 1.324m2 đất tại thông Lương Đình, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn. VietinBank cho biết, giá bán và phương thức bán theo thoả thuận.

VietinBank chi nhánh 7 TP.HCM thì đang đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH XNK Võ Thị Thu Hà. Khoản nợ đến 31/12/2022 là hơn 1.422 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc là 567 tỷ, còn lại là nợ lãi và phạt quá hạn. TSĐB cho khoản nợ gồm 5 quyền sử dụng đất tại Khu phố 1, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Ngoài ra còn có 4 quyền sử dụng đất tại phương Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và nhà kho, công trình xây dựng, hàng hoá,…Giá khởi điểm mà VietinBank đưa ra là 148 tỷ đồng, chỉ bằng 1/4 giá trị nợ gốc.

Ngoài những khoản nợ lần đầu rao bán, ngân hàng tiếp tục đấu giá những tài sản chưa thanh lý xong. Chẳng hạn như Agribank đấu giá lần 9 Thửa đất số 1282, Tờ bản đồ số 111, Dự án khu đô thị mới 67,5ha, khu phố 9, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Lần rao bán này, giá khởi điểm được đưa ra là 7,3 tỷ đồng, giảm khoảng 2 tỷ đồng so với các đợt chào bán cuối năm 2022, tức chỉ cách đây khoảng 3-4 tháng.

Thị trường bất động sản biến động trong thời gian gần đây đang có ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng tài sản của các nhà băng cũng như hoạt động xử lý, rao bán nợ. Chia sẻ tại toạ đàm “Điểm sáng đầu tư năm 2023” mới đây, bà Trần Kiều Oanh, Trưởng phòng, Khối Phân tích Định chế Tài chính FiinGroup cho biết, khoảng 70% tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại hệ thống ngân hàng hiện nay là bất động sản. Việc phát mãi tài sản bảo đảm, bán nợ theo cơ chế thị trường để xử lý nợ xấu sẽ gặp trở ngại đáng kể khi thị trường bất động sản gặp khó khăn.