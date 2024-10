Ngân hàng số Cake: Nền tảng công nghệ là giải pháp hoàn chỉnh để ‘Hiểu’ và ‘Chạm’ khách hàng"

Better Choice Awards (BCA) 2024 – sự kiện đáng nhớ trong năm về đổi mới sáng tạo và tiêu dùng thông minh đã chính thức khép lại. Sự kiện do Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Công ty cổ phần VCCorp tổ chức. Đây là giải thưởng thường niên mang tầm quốc gia, được chỉ đạo bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm tôn vinh những đổi mới sáng tạo được áp dụng vào thực tế, mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, tạo ra các giá trị khác biệt cho cộng đồng.

Một trong những hạng mục được quan tâm nhất tại BCA 2024 là đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng: giải thưởng Ngân hàng công nghệ của năm.

Theo đánh giá của ban tổ chức BCA 2024, Cake by VPBank đang là đơn vị đi đầu thị trường trong tiêu chí chuyển đổi số - cụ thể là việc triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhằm cải thiện khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu quả xử lý dữ liệu của hệ thống ngân hàng.

Một điểm nổi bật nữa là khả năng sử dụng AI và Machine Learning trong việc phân tích dữ liệu khách hàng để đưa ra dự đoán chính xác về hành vi tiêu dùng và xu hướng tài chính, từ đó giúp cá nhân hóa dịch vụ.

Cake by VPBank cũng được các chuyên gia của PwC - đơn vị đưa ra bộ tiêu chí đánh giá cho lĩnh vực ngân hàng trong Better Choice Awards - đánh giá cao ở khả năng tích hợp và mở rộng các dịch vụ tài chính với các nền tảng phi ngân hàng để tạo thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu tài chính an toàn, hiệu quả, mở ra cơ hội cho sự đổi mới sáng tạo trong các sản phẩm và dịch vụ.

Với lợi thế về nền tảng công nghệ và AI, Cake đã xuất sắc vượt qua các ứng viên, giành chiến thắng tại hạng mục "Ngân hàng công nghệ của năm" với số điểm cao nhất từ Hội đồng Thẩm định.

Dù mới gia nhập thị trường tài chính Việt Nam từ 2021, tuy nhiên Cake đã sở hữu độ nhận diện cao với 62% khách hàng nhận ra thương hiệu này. Cake cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính cá nhân của lĩnh vực ngân hàng, bao gồm: chuyển khoản, thanh toán, tiết kiệm, liên kết đầu tư, cho vay tiêu dùng, mua trước trả sau, thẻ tín dụng… cùng các dịch vụ sáng tạo khác như phân phối vé các hoạt động giải trí, du lịch, di chuyển… được tích hợp sẵn sàng trên cùng một nền tảng.

Cake là một ngân hàng thuần số lấy nền tảng công nghệ và trí tuệ nhân tạo làm cốt lõi và gây ấn tượng ngay từ ban đầu với khách hàng về tốc độ phục vụ của mình. Thấu hiểu yếu tố thời gian là điều kiện tiên quyết để thu hút khách hàng trong bối cảnh hiện nay, Cake đã giúp khách hàng mở một tài khoản ngân hàng chỉ trong 2 phút và hoàn toàn trực tuyến. Các giao dịch thanh toán, chuyển khoản, mua chứng chỉ quỹ chỉ diễn ra trong vài giây.

Và nếu như trước đây khách hàng khi cần mở thẻ tín dụng, đăng ký một khoản vay sẽ trải qua các bước giấy tờ chứng minh thu nhập, nộp hồ sơ và chờ đợi với thời gian tính bằng ngày hay tuần, thì Cake đã rút ngắn những công đoạn đó xuống chỉ còn 2 phút để nhận phê duyệt nhờ trí tuệ nhân tạo. Khách hàng cũng hoàn toàn chủ động kiểm soát mọi giao dịch thẻ, tài khoản thông qua ứng dụng ngân hàng số Cake 24/7.

Nhờ ứng dụng số hóa 100% ngay từ đầu, Cake tiết kiệm tối đa chi phí vận hành các phòng giao dịch vật lý, từ đó Cake mang đến lợi ích miễn phí mở tài khoản, miễn phí nạp tiền, chuyển tiền và rút tiền, miễn phí dịch vụ SMS banking cho toàn bộ khách hàng.

Nhờ vào công nghệ và AI, Cake đang từng bước phục vụ tốt nhu cầu tài chính của số đông khách hàng, đồng thời phục vụ tập khách hàng phổ thông hơn, nhằm phổ cập sản phẩm tài chính tiêu dùng với quy chuẩn ngân hàng, đến đông đảo người dân cả nước.

Để mang đến những sản phẩm và dịch vụ ưu việt và tiên tiến nhất đến với người dùng, AI đã trở thành trợ thủ quan trọng xuất hiện trong toàn bộ hoạt động của Cake. Thành công của ngân hàng số đến từ việc định hướng người dùng ngay từ đầu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp xác định hai nhóm khách hàng mục tiêu tại Cake có độ tuổi từ 22-30 và 30-40. Đây là nhóm khách hàng muốn sử dụng những dịch vụ có trải nghiệm nhanh, đơn giản, tiện lợi và sẵn sàng thử những dịch vụ mới. Nhờ nhận dạng được chân dung khách hàng, Cake đã xác định được nhu cầu và phong cách sống của họ để từ đó cung cấp ra thị trường những sản phẩm, dịch vụ tài chính thiết thực nhất.

Cake ứng công nghệ trong toàn bộ hoạt động ngân hàng, ngân hàng số đã sở hữu hơn 40 models AI để đảm bảo việc mở tài khoản/xác thực giao dịch an toàn và dễ dàng nhất. Chatbot Gato giúp khách hàng trả lời các câu hỏi phổ biến, sử dụng học máy (machine learning) và AI để phân tích thông tin khách hàng, hiển thị quảng cáo về những điều họ quan tâm. Cake cũng sở hữu hệ thống quản lý danh tính sinh trắc để hạn chế nguy cơ gian lận từ nhóm người xấu/có lịch sử nợ xấu. Xác định liệu ai có khả năng thanh toán khoản vay, biết được cách họ quản lý tiền bạc và có kế hoạch nếu họ gặp khó khăn trong việc thanh toán, chi dùng.

Với định hướng Banking as a Service, ngân hàng số Cake đã tạo ra sự khác biệt về công nghệ của mình dựa trên khả năng quản lý, mở rộng và bảo mật. Đó là lý do Cake sẵn sàng tích hợp đa dạng dịch vụ từ đối tác lên nền tảng, đồng thời Cake cũng có mặt trên nhiều nền tảng đối tác để mang đến đa dạng giải pháp tài chính cho người dùng.

Với API, Cake đã giúp ngân hàng kết nối với ngân hàng, ngân hàng kết nối với các bên thứ ba, với các tổ chức tài chính quốc tế để truy vấn và thanh toán liền mạch ngay trên một ứng dụng. Các dịch vụ như thanh toán điện nước, mua vé xe khách, vé tàu, gửi tiết kiệm online, tín dụng online, đầu tư, … đều có thể thực hiện trên giao diện của ứng dụng ngân hàng hoặc các liên kết khác để thực hiện.

Nhờ ứng dụng tài chính nhúng thành công, Cake đã liên kết được một hệ sinh thái đa dạng đối tác trên nhiều lĩnh vực: Gọi xe công nghệ, Viễn thông, Quỹ đầu tư, Tài chính số, Giải trí, Bán lẻ, Bảo hiểm, Xe máy điện… Mô hình liên kết này giúp Cake mở rộng kênh phân phối sản phẩm, đồng thời mở ra cơ hội cung cấp dịch vụ tài chính số toàn diện đến hơn 50 triệu khách hàng của các hệ sinh thái đối tác trên toàn quốc.

Không chỉ chinh phục giải thưởng lớn - Ngân hàng công nghệ của năm tại Better Choice Awards 2024, Cake còn chinh phục thêm nhiều cột mốc quan trọng khác và đặc biệt là niềm tin của người tiêu dùng. Hiện nay Cake là ngân hàng thuần số dẫn đầu thị trường về số lượng khách hàng cá nhân, phục vụ hơn 4,6 triệu khách hàng, đạt tăng trưởng tiền gửi 8.000 tỉ đồng và nhận về khoảng 300.000 hồ sơ yêu cầu vay/mở thẻ tín dụng mỗi tháng. Đây là những minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Cake đã hoàn toàn chinh phục người tiêu dùng với những công nghệ tiên tiến của mình. Với tốc độ phát triển nhanh chóng và vững chắc, Cake đang ở nhóm 5% ngân hàng số hoạt động hiệu quả trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Cake là ngân hàng số duy nhất đạt chuẩn ISO/IEC 30107-3 về sinh trắc học khuôn mặt, Cake cũng đạt chuẩn cao nhất về bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán - PCI DSS 4.0 level 1. Năm 2024, The Asian Banker công nhận Cake là "Ngân hàng AI tốt nhất". Đồng thời Euromoney cũng bình chọn Cake là "Ngân hàng số tiêu biểu 2024".

Đặt khách hàng là trung tâm và ứng dụng AI trong toàn bộ hoạt động, Cake đang làm tốt mục tiêu "Hiểu" và "Chạm" khách hàng ở mọi điểm tương tác, phục vụ sản phẩm được may đo riêng cho từng khách hàng và biến mọi trải nghiệm trở nên đơn giản, tiện lợi, nhanh chóng và "Dễ như Cake". Cake cam kết không ngừng cải tiến và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính nhằm phục vụ tốt nhất cho người dùng và cộng đồng, cam kết mang trí tuệ Việt góp phần vào mục tiêu phát triển của Chính Phủ, mang đến dịch vụ tài chính số hiệu quả, đơn giản và thuận tiện nhất cho người dân ở khắp mọi miền tổ quốc.