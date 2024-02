Ngân hàng số giữ nét Tết truyền thống trong nhịp sống hiện đại

Tết Nguyên đán là một truyền thống văn hóa thiêng liêng trong đời sống tinh thần của người Việt. Nhờ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, phong tục Tết cổ truyền thời nay đã có những chuyển biến mạnh mẽ, bên cạnh những sắc thái Tết truyền thống, công nghệ đã giúp cho một số phong tục truyền thống trở nên hợp thời hơn.

Chúc Tết, lì xì mừng tuổi là những nét đẹp truyền thống của Tết với mong muốn một năm gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào đến với người thân, bạn bè. Đặc biệt với những người xa quê, không có điều kiện về thăm, chúc Tết gia đình, bạn bè, nhờ công nghệ, đặc biệt là những tiện ích thú vị của ngân hàng số, khoảng cách địa lý đã được xóa nhòa, công nghệ số đã tạo nên những trải nghiệm thú vị và bất ngờ cho nhiều người.

Tính năng Lì xì đại cát của Digimi cho phép người dùng "chuyển khoản" cho người thân, bạn bè trong hệ thống tài khoản của BVBank theo cách đặc biệt. Sau khi chọn hình ảnh lì xì, sẽ hiện ra các phong bao kèm câu chúc, người dùng chỉ cần điền số tiền và số tài khoản nhận kèm những câu chúc may mắn. Người gửi có thể tùy chọn số tiền mà mình muốn lì xì, nhập lời chúc và chọn một tấm thiệp chúc tết thật ưng ý trước khi bấm gửi lì xì.

Người dùng có thể sử dụng tính năng này để gửi phong bao lì xì đến người thân, bạn bè… khi không thể gặp nhau dịp Tết. Ngay cả bạn bè, khi muốn mừng tuổi nhau theo cách hiện đại, trẻ trung, cũng có thể lì xì cho nhau để tận hưởng hương vị Tết theo cách riêng.

Anh Trung Kiên 28 tuổi sống ở Hà Nội cho biết, anh và nhóm bạn thân thời đại học vẫn giữ thói quen lì xì chúc mừng nhau năm mới may mắn. Anh Kiên chia sẻ: "Trước đây chúng tôi hay gọi nhau để chúc mừng năm mới nhưng 2 năm nay, khi cả nhóm rủ nhau dùng app Digimi thì dịp Tết không chỉ chúc mừng mà chúng tôi còn sử dụng tính năng Lì xì đại cát của Digimi để lì xì cho nhau. Ngoài nhóm bạn tôi còn lì xì cho vài đồng nghiệp như một lời cảm ơn vì một năm đã đồng cam cộng khổ với nhau. Những gì ngại không thể nói bằng lời thì đã có Digimi nói thay. Và tôi cũng nhận được lì xì và lời cảm ơn của mọi người, cảm giác thật vui và hào hứng, thấy Tết đã đến thật gần."

Digimi còn có một bộ sưu tập những câu chúc Tết ý nghĩa dành riêng cho Tết Giáp Thìn. Các lời chúc trong tính năng lì xì đã được gợi ý sẵn với hàng loạt câu chúc ý nghĩa: Thiệp Tết Tròn: Vui Tết vẹn tròn, bớt những âu lo; Thiệp Tết No: Xuân ấm Tết "no", lo gì chuyện cũ; Thiệp Tết Mới: Tết mới mở vạn điều mới; Thiệp Tết Đầy: Đón năm thịnh vượng, Tết đầy niềm vui; Thiệp Tết Đắc Lộc: Mở năm mới, đắc lộc toàn gia; Thiệp Tết Hạnh Phúc: Mở năm hạnh phúc, may mắn trọn niên.

Hàng loạt câu chúc ý nghĩa, thú vị giúp người dùng có thể trao gửi yêu thương đến những người mình yêu quý. Người nhận sẽ nhận được thông báo nhận lì xì trên Digimi gồm số tiền lì, lời chúc và thiệp chúc Tết.

Bên cạnh gửi lì xì, Digimi còn có tính năng chia sẻ biến động số dư tài khoản. Người dùng có thể chia sẻ biến động số dư tài khoản của mình cho nhiều người thông qua các kênh như thông báo trên Digimi, SMS và ZNS. Khi tài khoản thanh toán của người dùng có biến động, những người nằm trong danh sách chia sẻ mà khách hàng đã cập nhật trên Digimi đều sẽ nhận được thông báo. Đặc biệt khách hàng có thể tùy chọn chia sẻ tất cả giao dịch biến động số dư hoặc chỉ chia sẻ giao dịch nhận tiền (cộng tiền vào tài khoản). Đây là một tính năng hữu ích dành cho tiểu thương dễ dàng chia sẻ biến động số dư cho nhân viên của mình dịp Tết để bớt bận rộn.

Rõ ràng, sự phát triển của ngân hàng số đã tạo ra cho người dùng những trải nghiệm Tết truyền thống theo cách hiện đại thật thú vị. Đặc biệt, với những người dùng trẻ, phần lớn thời gian trong ngày đều gắn liền với công nghệ, với smartphone, ngân hàng số đã trở thành một phần không thể thiếu trong các giao dịch tài chính hàng ngày và ngay cả trong việc tận hưởng những phong tục truyền thống của ngày Tết. Tết trong cuộc sống hiện đại, khái niệm sum vầy, gặp gỡ, sự quan tâm có thể được thể hiện bằng những cách thức đơn giản, tiện dụng hơn nhờ sự hỗ trợ của công nghệ tuy nhiên cảm giác mang lại giữa người nhận và người trao vẫn vẹn nguyên tinh thần Tết.

Ngoài những tính năng thú vị dành riêng cho Tết, nhân dịp này, Digimi cũng tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi để người dùng trải nghiệm một mùa Tết vui hơn. Cụ thể, chương trình "Vào Digimi, mở gì để Tết "no" lo gì?" dành cho hội chị em đam mê mua sắm. Chỉ cần mở thẻ Ms. khi săn sale trên Shopee được giảm đến 100.000 đồng và hoàn thêm đến 300.000 đồng. Khi mua sắm tại Uniqlo được hoàn tiền 300.000 đồng và 100.000 khi mua tại Coopmart.

Đặc biệt, Digimi có hàng loạt ưu đãi giải trí cho các Gen "Mi". Không chỉ là 1 app tài chính, Digimi luôn liên tục cập nhật những tính năng giải trí để người dùng có một Tết vui hơn với hoạt động chơi game săn linh thú Long Lân Quy Phụng để nhận những phần quà ngày Tết.

