Ngân hàng UOB dự báo gì về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam?

Theo đánh giá của UOB, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đã trải qua một sự suy giảm đáng kể từ đầu năm 2023. Từ mức 5,92% ở quý 4 năm 2022, tăng trưởng đã giảm xuống còn 3,28% trong quý 1 năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu do suy giảm của nhu cầu từ nước ngoài và hiệu suất kém của ngành sản xuất.

Trong quý 2 năm 2023, tuy tăng trưởng đã tăng lên 4,14% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến tăng trưởng trong nửa đầu năm 2023 đạt 3,72%, nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu Chính phủ đặt ra cho cả năm 2023 là 6,5%. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm, cần phải duy trì tốc độ tăng trưởng trên 9,2% trong nửa cuối năm. UOB đánh giá điều này là một thách thức lớn trong tình hình hiện tại và cho biết triển vọng cho các tháng còn lại của năm có thể đối diện với nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, UOB cũng lưu ý rằng sự suy giảm trong ngành sản xuất đã dừng lại trong quý 2 năm 2023, với tăng trưởng khoảng 1,1% so với cùng kỳ sau một thời gian giảm. Trong khi đó, ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng tích cực, đóng góp hơn 60% vào tổng mức tăng trưởng trong nửa đầu năm 2023.

Chỉ số quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam đã trở lại trên mức 50 vào tháng 8 năm 2023 sau thời gian suy giảm. Mặc dù xuất khẩu của Việt Nam đã giảm trong 9 tháng trong vòng 10 tháng gần đây, đặc biệt là đối với thị trường Mỹ (thị trường lớn nhất), nhu cầu nội địa vẫn duy trì tích cực, với doanh số bán lẻ tăng trưởng 10% so với cùng kỳ.

Về lạm phát, chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023 đã duy trì thấp hơn so với mục tiêu kiểm soát CPI của Chính Phủ (khoảng 4,5%). Tuy nhiên, UOB nhận định, với mức tăng 2,96% so với cùng kỳ trong tháng 8, áp lực giá vẫn là một vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt sau sự tăng giá dầu thô gần đây. Trong tháng 8, lạm phát tiêu dùng của Việt Nam đạt khoảng 3,1% so với cùng kỳ trong năm, cao hơn so với 2,6% trong cùng giai đoạn năm 2022.

Đối với triển vọng tương lai, UOB dự báo rằng trong năm 2023, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ giảm xuống còn 5,2%, và sẽ bắt đầu phục hồi nhẹ vào năm 2024 ở mức 6,0%.

Xét theo từng quý, UOB dự báo tăng trưởng sẽ tăng lên 5,6% trong quý 3 năm 2023, 7,6% trong quý 4, giảm xuống 5,5% trong quý 1 năm 2024, và phục hồi nhẹ lên 6,0% trong quý 2 năm 2024.

Ngoài ra, UOB cũng lưu ý rằng việc duy trì và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh khó khăn của năm 2023 đang đặt ra nhiều thách thức, và sự phục hồi của ngành sản xuất và xuất khẩu vẫn đòi hỏi điều hành linh hoạt từ chính quyền và doanh nghiệp Việt Nam. Các yếu tố rủi ro từ bên ngoài như xung đột Nga-Ukraine, biến đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu và tốc độ phục hồi kinh tế của Trung Quốc cũng cần được theo dõi một cách cẩn thận, vì có thể ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn tới.