Ngân hàng UOB Việt Nam kỷ niệm 30 năm gắn bó với Việt Nam: Một hành trình cống hiến lâu dài

UOB - ngân hàng có trụ sở chính tại Singapore - đã thiết lập sự hiện diện tại Việt Nam từ 30 năm trước dưới hình thức văn phòng đại diện chỉ với ba nhân viên vào năm 1993. Năm 1995, UOB là ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nay, UOB Việt Nam hoạt động với tư cách là ngân hàng 100% vốn nước ngoài sở hữu bởi tập đoàn UOB và UOB cũng là ngân hàng Singapore duy nhất có ngân hàng con tại Việt Nam. Trong suốt hành trình 30 năm của mình, UOB Việt Nam đã đạt được những cột mốc quan trọng, thể hiện những đóng góp của ngân hàng cho sự tăng trưởng và phát triển của Việt Nam.

Ngân hàng đã chuyển đổi thành công từ một chi nhánh trở thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định kể cả trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Kể từ khi ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Cục Đầu tư nước ngoài của Việt Nam vào tháng 4 năm 2015, UOB đã hỗ trợ hơn 250 công ty đầu tư vào Việt Nam, từ đó góp phần mang lại khoản đầu tư hơn 5,8 tỷ đô la Singapore và giúp tạo ra hơn 30.000 cơ hội việc làm tại Việt Nam.

Năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng khác đối với UOB Việt Nam khi Ngân hàng chào đón 575 nhân viên từ Citi gia nhập UOB như một phần của việc mua lại các mảng ngân hàng tiêu dùng của Citigroup tại 4 thị trường Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Với mạng lưới kinh doanh, hệ sinh thái đối tác cũng như danh mục sản phẩm và các năng lực được mở rộng, UOB Việt Nam sẵn sàng phục vụ nhu cầu của một tập khách hàng rộng lớn hơn. Việc kết nạp thêm các nhân sự mới sẽ giúp thúc đẩy tham vọng của UOB trong việc trở thành một ngân hàng khu vực thực sự, có thể giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính của họ.

Nhân dịp UOB kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Ngân hàng tái khẳng định cam kết lâu dài của mình đối với đất nước và con người Việt Nam. Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc, Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết: "UOB Việt Nam là một phần không thể thiếu trong sự hiện diện của Ngân hàng ở khu vực và Việt Nam đã thể hiện hình ảnh của một quốc gia với khả năng phục hồi và thích ứng đáng kinh ngạc. Việt Nam là một trụ cột chính trong tầm nhìn trở thành “Một Ngân hàng cho ASEAN” của UOB. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ đầu tư nước ngoài cũng như các doanh nghiệp trong nước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư và thương mại ngày càng tăng vào Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ gia tăng năng lực của mình bằng cách đầu tư vào số hóa và mở rộng hệ sinh thái đối tác. Điều này sẽ cho phép chúng tôi phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng tại Việt Nam.

Là một tổ chức toàn diện và hướng tới tương lai, quan tâm đến con người và đặt khách hàng lên hàng đầu, tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một trong những ngân hàng tiêu dùng và ngân hàng nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam, cũng như một nhà tuyển dụng được yêu thích. Chúng tôi mong muốn làm sâu sắc thêm các mối quan hệ của mình và mang lại giá trị lớn hơn cho tất cả các bên liên quan."

Tri ân cộng đồng và người tiêu dùng

UOB Việt Nam sẽ tổ chức buổi tiệc nhằm tri ân sự ủng hộ và tin tưởng mà các khách hàng và đối tác họ dành cho Ngân hàng trong thời gian qua. Để kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, UOB Việt Nam công bố hợp tác với Saigon Children’s Charity để hỗ trợ dự án trang bị phòng máy tính cho các trường học ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong 5 năm tới. Dự án kỳ vọng sẽ giúp hơn 2.000 em học sinh tiếp cận với môi trường học tập kỹ thuật số và cải thiện kỹ năng máy tính của mình. UOB Việt Nam đã và đang đồng hành cùng Saigon Children’s Charity trong những năm qua để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Dự án này là một phần của chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) mang tên UOB Heartbeat, với mục đích tạo ra lợi ích bền vững cho một xã hội yêu thương và hòa nhập hơn.

Nhân dịp này, UOB Việt Nam cũng triển khai các chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho khách hàng. Từ nay đến 17/07/2023, 300 chủ thẻ UOB đầu tiên đáp ứng điều kiện khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng UOB sẽ có cơ hội trúng một cặp tai nghe Apple AirPods thế hệ 3 (MagSafe) cùng ốp tai nghe Paul Smith AirPods Case phiên bản giới hạn trị giá 11.358.625 VNĐ. Ngoài ra, nhiều ưu đãi hấp dẫn về du lịch, ăn uống, mua sắm dành cho khách hàng UOB cũng sẽ diễn ra từ nay đến hết năm 2023. Chi tiết xem tại đây .

Làm điều đúng đắn cho khách hàng

UOB Việt Nam cam kết làm điều đúng đắn cho khách hàng không chỉ trong 30 năm qua mà còn tiếp tục trong tương lai. Thông qua một loạt sáng các kiến toàn diện, UOB Việt Nam tiếp tục hỗ trợ sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp trong nền kinh tế kỹ thuật số.

Ngân hàng cung cấp các giải pháp tài chính sáng tạo cho cả doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và doanh nghiệp lớn thông qua các nền tảng kỹ thuật số như Infinity, UOB BizMerchant, ứng dụng UOB SME và UOB BizSmart. UOB Việt Nam cũng nỗ lực nâng cao trải nghiệm của khách hàng bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ được cá nhân hóa thông qua nhiều kênh tiếp cận khác nhau.

Với những nỗ lực của mình, UOB Việt Nam đã giành được nhiều giải thưởng danh giá trong nước và khu vực. UOB BizMerchant được Asian Banking & Finance vinh danh là Sáng kiến Tài chính Toàn diện vào năm 2019 và tiếp tục nhân được giải thưởng Sáng kiến Tài chính Toàn diện từ The Asian Banker vào năm 2020. UOB cũng đã giành giải Ngân hàng dành cho Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SME) Tốt nhất trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 7 bởi The Asian Banker. Mới đây, UOB Việt Nam đã được The Global Business trao tặng giải thưởng Ngân hàng sáng tạo nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những giải thưởng này minh chứng cho sự cống hiến của UOB Việt Nam trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng ưu việt, các giải pháp sáng tạo và mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội.

Lan tỏa những điều tốt đẹp

Là một nhà cung cấp dịch vụ tài chính có trách nhiệm, UOB Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động CSR để mang đến các giá trị tốt đẹp cho động đồng, bao gồm hai chương trình được UOB triển khai trên quy mô khu vực là chương trình Đi bộ/Chạy bộ UOB Heartbeat và cuộc thi nghệ thuật UOB Painting of the Year.

Để khuyến khích các nghệ sĩ tài năng theo đuổi niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật của họ, cuộc thi nghệ thuật hàng đầu khu vực UOB Painting of the Year đã được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam tháng 5 vừa qua. Thông qua cuộc thi này, Ngân hàng đặt mục tiêu phát hiện và nuôi dưỡng thế hệ nghệ sĩ tiếp theo của khu vực. Vào tháng 10 năm nay, UOB Việt Nam sẽ chào đón 8 người chiến thắng đầu tiên tại Việt Nam để tham gia cuộc thi cấp khu vực ASEAN.