Ngân hàng vừa được quỹ ETF đưa vào danh mục đầu tư lên kế hoạch chia cổ tức 25%

Như thường lệ hàng năm, gần kết thúc quý I/2025, nhiều doanh nghiệp bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho mùa Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên. Đây không chỉ là dịp để tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024, mà còn bàn luận và quyết định các kế hoạch mục tiêu quan trọng cho năm 2025, thậm chí vạch ra tầm nhìn trung hạn trong 3–5 năm tới.

Trong các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK thì nhóm cổ phiếu ngân hàng luôn thu hút sự chú ý từ giới đầu tư, đã bắt đầu công bố lịch họp ĐHĐCĐ năm 2025. Trong số đó, Nam A Bank (mã NAB) là một trong những ngân hàng tiên phong tổ chức đại hội sớm nhằm trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung quan trọng và các định hướng mới trong năm 2025.

Hé lộ kế hoạch chia thưởng 25%

Nam A Bank đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/2 và dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào ngày 28/3 tại khách sạn Dalat Palace Heritage (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng). Toàn bộ tài liệu liên quan đã được công bố công khai trên website của ngân hàng.

Năm 2024, Nam A Bank tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, cụ thể: lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 4.545 tỷ đồng (tăng 38% so với cùng kỳ, vượt 14% kế hoạch năm), đi kèm tổng tài sản hơn 245.000 tỷ đồng và huy động vốn từ khách hàng đạt 178.341 tỷ đồng (hoàn thành 100% mục tiêu đề ra).

Bước sang năm 2025, với định hướng vẫn duy trì mục tiêu tăng trưởng nhưng gắn với trách nhiệm chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp và khách hàng như lời kêu gọi của Chính Phủ. Do đó, Nam A Bank đặt ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm 2025 là 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm trước. Tổng tài sản dự kiến đạt hơn 270.000 tỷ đồng tăng hơn 10% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay khách hàng khoảng 194.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16% tương đương hạn mức phấn đầu tăng tín dụng của ngành ngân hàng trong năm 2025. Đồng thời, ngân hàng cũng đặt mục tiêu tiếp tục kiểm soát tỷ lệ nợ xấu không quá 2,5%.

Đặc biệt, một trong những nội dung được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm là kế hoạch chia cổ phiếu thưởng. Theo đó, Nam A Bank sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành 343 triệu cổ phiếu thưởng (tương đương tỷ lệ 25%) từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Các định hướng phát triển bền vững của năm 2025: Gia tăng bộ đệm tài chính và hướng tới mục tiêu số hóa và xanh hóa

Tiếp tục gia tăng bộ đệm tài chính nhằm tăng năng lực tài chính hướng đến đạt yêu cầu theo lộ trình Basel II nâng cao và đẩy mạnh áp dụng các tiêu chuẩn xanh hóa + số hóa trong danh mục kinh doanh của ngân hang

Điểm giao dịch số OneBank - Một trông những điểm nhấn về công nghệ của Nam A Bank.

Năm 2024, Nam A Bank đã nâng vốn điều lệ từ 10.580 tỷ đồng lên 13.725 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng và ESOP. Trong năm 2025, ngân hàng tiếp tục kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 18.000 tỷ đồng, đồng thời trình cổ đông thông qua nhiều tờ trình quan trọng: Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, góp vốn mua cổ phần, tham gia tái cơ cấu quỹ tín dụng nhân dân…

Việc chủ động xây dựng các phương án dự phòng và kịch bản quản trị rủi ro, đặc biệt trong trường hợp ngân hàng được "can thiệp sớm", cho thấy định hướng quản trị bài bản và tuân thủ chặt chẽ theo quy định Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, Nam A Bank đang từng bước xây dựng danh mục đầu tư theo hướng số hóa và xanh hóa, hướng tới phát triển bền vững và khác biệt hóa trên thị trường tài chính.

Mở rộng ra thị trường quốc tế, hướng tới tệp khách hàng tiềm năng mới

Nam A Bank liên tục mở rộng mạng lưới kinh doanh trong thời gian qua.

Trong năm 2024, ngân hàng đã mở thêm 5 chi nhánh và 3 phòng giao dịch, nâng tổng số điểm giao dịch truyền thống lên 148 điểm. Ngoài ra, điểm giao dịch số Onebank cũng được mở rộng với 114 điểm, nâng tổng số điểm kinh doanh lên 262 điểm, phủ sóng khắp các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước.

Kế hoạch mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế cũng sẽ tiếp tục được trình cổ đông thông qua trong năm 2025, nhằm tiếp cận các định chế tài chính toàn cầu và tệp khách hàng tiềm năng như Việt kiều và doanh nghiệp FDI.

Song song đó, Nam A Bank đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng công nghệ, tái cấu trúc kênh phân phối truyền thống. Đồng thời, từng bước hình thành các liên minh chiến lược với các công ty chứng khoán, tài chính, bảo hiểm, chuỗi bán lẻ… nhằm mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.

Ngoài ra, ngân hàng đang nghiên cứu triển khai công cụ ‘siêu thị tài chính’, giúp khách hàng có trải nghiệm đa năng.

NAB vừa được nhiều quỹ ngoại đưa vào danh mục đầu tư cổ phiếu

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NAB liên tục tạo sức hút với các nhà đầu tư, thanh khoản tăng mạnh với hàng chục triệu cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên. Không chỉ được nhà đầu tư trong nước quan tâm, NAB còn ‘lọt mắt xanh’ của khối ngoại với nhiều phiên được mua ròng lượng lớn.

Trong kỳ Review quý I/2025 vừa qua, MarkestVector Indexes đã bổ sung NAB vào danh mục của MarketVector Vietnam Local Index - chỉ số tham chiếu của quỹ VanEck Vector Vietnam ETF (VNM ETF). NAB cũng là mã dự báo sẽ được mua vào nhiều nhất với gần 5,9 triệu USD, tương ứng được mua vào khoảng 9 triệu cổ phiếu theo giá chốt phiên ngày 14/3 - trước ngày công bố danh mục (17.600 đồng/cổ phiếu).

Được thành lập từ năm 1955, VanEck đã phát triển thành một trong những đế chế đầu tư mạnh mẽ nhất thế giới. Tính đến cuối năm 2024, VanEck quản lý khối tài sản lên đến 113,8 tỷ USD. Công ty này đã khẳng định vị thế hàng đầu của mình trên thị trường tài chính toàn cầu thông qua danh mục đầu tư đa dạng. Với triết lý đầu tư vĩ mô, việc lọt vào mắt xanh của quỹ này khiến cổ phiếu NAB trở thành cổ phiếu ngân hàng ‘hot’ trong mắt nhà đầu tư thời gian qua.

Trước đó, trong kỳ tái cơ cấu quý III/2024, NAB cũng đã được Fubon FTSE Vietnam ETF đưa vào danh mục đầu tư. Quỹ này đã mua vào khoảng 10 triệu cổ phiếu NAB.

Ngoài quỹ của VanEck và Fubon FTSE Vietnam ETF, còn có các quỹ ETF đến từ Singapore, Đài Loan, Hongkong, Mỹ và các quỹ ETF nội như DCVFMVN Mid Cap ETF, Vina Capital VN 100 ETP… đầu tư vào cổ phiếu NAB.