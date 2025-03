Bạch Tuyết bị đánh bại

Theo Variety , sau tuần đầu công chiếu buồn tẻ với 45 triệu USD, Snow White ( Bạch Tuyết ) mất vị trí dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ, tụt xuống hạng 2.

Giữa loạt ồn ào, Snow White không thể trụ hạng tại phòng vé Bắc Mỹ. Ảnh: Disney.

Doanh thu 3 ngày cuối tuần (28-30/3) là 14,2 triệu USD từ 4.200 rạp chiếu phim, giảm 66% so với cuối tuần mở màn. Đến hiện tại, phim thu về 66,8 triệu USD từ phòng vé nội địa. Tổng doanh thu toàn cầu sau 2 tuần phát hành là 143,1 triệu USD.

Disney đầu tư khoản kinh phí khổng lồ 250 triệu USD (chưa tính chi phí quảng cáo). Với tình hình hiện tại, đạt mức hòa vốn cũng là thách thức lớn đối với Snow White .

Hạ bệ Snow White là bộ phim hành động của tài tử Người vận chuyển Jason Statham, A Working Man . Trong tuần đầu tiên công chiếu, phim mang về cho hãng Amazon MGM 15,2 triệu USD.

Đáng nói là A Working Man không phải tác phẩm được đánh giá cao. Phim đạt điểm B trong cuộc thăm dò ý kiến của CinemaScore và chỉ 52% nhà phê bình trên Rotten Tomatoes dành lời khen. Điều này càng thêm nhấn mạnh sự đáng thất vọng của bom tấn Nhà Chuột.

A Working Man do David Ayer, đạo diễn của Suicide Squad , cầm trịch. Trong phim, Jason Statham vào vai Levon Cade, cựu quân nhân từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Hoàng gia, hiện dẫn dắt một đội công nhân xây dựng . Anh có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình ông chủ, Garcia. Khi con gái ông chủ bị nhóm buôn người Nga bắt cóc, Levon dấn thân vào hành trình giải cứu.

Jason Statham trở lại màn ảnh rộng với kiểu nhân vật quen thuộc.

Nghe qua nội dung, tác phẩm mới có chung mô típ với những bộ phim trước đây do Jason Statham tham gia. Nó phù hợp với những ai thích ra rạp xem phim hành động giải trí đơn thuần. Đây có thể là lý do phim nhận 90% đánh giá tích cực từ khán giả trên Rotten Tomatoes .

Với kinh phí khoảng 40 triệu USD, thành tích phòng vé hiện tại không hề tệ. Nếu duy trì được sức bền, vượt mốc hòa vốn nằm trong tầm tay.

Xếp thứ 3 tại phòng vé Bắc Mỹ là The Chosen: Last Supper , bộ phim về Chúa Jesus và các tông đồ. Phim có doanh thu mở màn cao hơn dự kiến, đạt 11,5 triệu USD từ 2.235 rạp chiếu phim.

Ở vị trí số 4, The Woman in the Yard thu về 9,4 triệu USD từ 2.842 rạp chiếu phim trong tuần đầu tiên công chiếu. Cả giới phê bình lẫn khán giả đều không thích bộ phim. Nó bị đánh giá “C-” trên CinemaScore và 39% “cà chua thối" trên Rotten Tomatoes . May mắn thay, chi phí sản xuất chỉ là 12 triệu USD.

Chốt top năm là bộ phim hài kinh dị Death of a Unicorn của A24 với 5,8 triệu USD từ 3.050 rạp chiếu. Paul Rudd và Jenna Ortega vào vai cặp cha con phải đối mặt với hậu quả bất ngờ sau khi vô tình giết một sinh vật huyền thoại.