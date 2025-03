3 anh em ruột cùng về quê xây căn nhà “tứ hợp viên” rộng 1.200m2 sống cùng nhau: Vừa lưu giữ tuổi thơ, vừa để chữa lành

Theo Sohu, năm 2019, một tai nạn bất ngờ đã cướp đi người mẹ của 3 anh em người Singapore. Ngôi nhà tuổi thơ - nơi từng đầy ắp tiếng cười và dấu tay mẹ ở mỗi góc vườn bỗng trở nên trống vắng. Sau nhiều năm trăn trở, họ quyết định phá bỏ căn nhà cũ, xây dựng tổ ấm mới để các thành viên có nơi quay về. Tuy nhiên, một yêu cầu mà những người con này mong muốn là không gian mới “phải khiến chúng tôi cảm thấy mẹ vẫn ở đây”.

Cả gia đình đã dành 3 tuần để gặp gỡ các kiến trúc sư từ nhiều quốc gia khác nhau như Singapore, Malaysia, Nhật Bản nhằm chọn ra người có bản thiết kế ưng ý nhất.

Vợ chồng kiến trúc sư Quách Tích Ân với Hồ Như San đã bay từ Thượng Hải, Trung Quốc đến Singapore để có thể gặp khách hàng trực tiếp. “Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để nói chuyện và hiểu về mong muốn của gia đình sau sự ra đi của người mẹ. Đặc biệt, tôi đồng cảm với nỗi đau của họ. Bởi ông ngoại và chú của tôi cũng qua đời vì tai nạn”, kiến trúc sư tâm sự.

Chính sự đồng cảm và thấu hiểu đó, công ty của vợ chồng 2 kiến trúc sư này đã nhận được sự tin tưởng và giao phó của gia đình. Quách Tích Ân và Hồ Như San cho biết điều quan trọng nhất có lẽ không phải là xây dựng căn nhà này theo phong cách nào hay ai có thể thiết kế ngôi nhà này đẹp nhất. Việc tạo nên một nơi lưu giữ ký ức gia đình, để 3 anh em và những người thân còn sống cảm thấy dễ chịu, nguôi ngoai sau nỗi đau mới là điều quan trọng.

Sau 3 năm thi công, ngôi nhà được đặt tên là "The House of Remembrance" đã được hoàn thiện vào năm 2022. Do mong muốn của 3 anh em là xây dựng một không gian đủ để cả đại gia đình về sum họp. Nên kiến sư đã sử dụng đến kiến trúc tứ hợp viên, còn được biết đến với tên gọi "tứ hợp phòng". Kiến trúc này bao gồm một sân vườn trung tâm và bốn khu nhà được xây dựng theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. “Kiểu thiết kế này có không gian trung tâm để cả 3 gia đình có thể tụ họp, chia sẻ. Song song với đó, mỗi gia đình vẫn có không gian riêng, phù hợp cho nhiều thế hệ cùng chung sống. Bản thân công trình này có thể gợi lên sự coi trọng gia đình của các thành viên”, kiến trúc sư chia sẻ.

Theo đó, ngôi nhà 2 tầng trải rộng xung quanh một khu vườn lộ thiên hình tròn. Tầng 1 là phòng khách, bếp mở, phòng ăn và phòng làm việc. Các bức tường kính và cửa kính lớn được thiết kế khiến toàn bộ khu vực tầng 1 được nới rộng. Sự thông thoáng này còn cho phép mọi người đứng ở bất kỳ đâu trong nhà đều có thể nhìn thấy trung tâm của ngôi nhà là khu vườn. Thêm nữa, Singapore có khí hậu nhiệt đới nên việc thông gió cho nhà cửa vô cùng quan trọng. Vì vậy, một lợi ích khác của việc thiết kế các cửa kính trượt còn giúp đón gió trời, giúp không gian trong nhà và ngoài trời được kết nối với nhau.

Bốn phòng ngủ riêng được đặt ở khu vực tầng 2. Các phòng được kết nối với nhau bằng hành lang. Theo kiến trúc sư, toàn bộ ngôi nhà còn có 3 khu vực được thiết kế theo kiểu thông tầng, để đứng trên hành lang tầng 2 có thể nhìn thấy phòng khách, phòng ăn hoặc nhà bếp. “Tầng trên, tầng dưới không bị tách biệt. Mọi người vẫn có được sự riêng tư, song vẫn cảm nhận được sự hiện diện của các thành viên khách trong gia đình", kiến trúc sư nói.

Theo lời của kiến trúc sư, nhiều lớp ký ức của tuổi thơ được đưa vào căn nhà này. Như mái hiên rộng 4m che chắn mặt tiền căn nhà, được xem như vòng tay người mẹ bảo vệ các con khỏi nắng mưa. Khu vườn nằm giữa trung tâm là trái tim của công trình - nơi những loài cây mẹ từng trồng được chăm sóc lại. Phần mái dốc “bao bọc” khu vực tầng 2 gợi nhớ đến những gác mái tuổi thơ, nơi 3 anh em từng chơi trốn tìm. “Chúng tôi muốn họ cảm thấy được che chở bởi những ký ức đẹp thời con nít”, kiến trúc sư nói.

Với 2 kiến trúc sư đảm nhiệm, đây không đơn thuần là một dự án. Họ dành 3 tuần chỉ để lắng nghe gia đình, thậm chí yêu cầu 3 anh em mang đến những món đồ cũ như chiếc đàn piano của mẹ, bộ ấm chén ngày Tết... để đưa các ký ức vào thiết kế.

"Khi xây lại nhà, chúng tôi nhận ra mình không cần một lâu đài. Chúng tôi cần một nơi để nỗi đau được vỗ về. Giờ đây, mỗi sáng, khi ánh nắng xuyên qua khu vườn trung tâm, rọi vào bàn ăn, cả gia đình lại ngồi bên nhau như thuở mẹ còn sống”, người con trai lớn chia sẻ.

Trong một thế giới đô thị hóa nhanh chóng mặt, nơi những ngôi nhà mọc lên nhanh như nấm, "The House of Remembrance" là lời nhắc rằng kiến trúc vĩ đại nhất luôn được xây bằng thứ nguyên liệu không bao giờ cũ: tình yêu và ký ức.

(Theo Sohu)