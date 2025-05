"Nữ chính ngôn tình" Sooyoung (SNSD): Gia thế và sự nghiệp miễn chê, có mối tình 13 năm "ngọt nhất showbiz", giờ còn "chào sân" Hollywood!

Nếu có một nữ thần tượng Kpop hội tụ đủ những yếu tố "chuẩn" nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, thì đó chắc chắn là Choi Sooyoung của SNSD. Từ xuất thân "trâm anh thế phiệt", sự nghiệp ca hát và diễn xuất rực rỡ, mối tình "ngọt như mía lùi" với bạn trai nổi tiếng Jung Kyung Ho, đến bước ngoặt đầy hứa hẹn khi chính thức "chào sân" Hollywood, cuộc đời Sooyoung dường như được viết nên bởi một biên kịch tài ba.

Nền tảng vàng đáng ngưỡng mộ

Khác với nhiều thần tượng phải trải qua những khó khăn, vất vả để theo đuổi ước mơ, Sooyoung sinh ra trong một gia đình giàu có và có địa vị xã hội. Ông nội cô là chủ tịch một công ty kiến trúc lớn, còn cha cô là chủ tịch một công ty thương mại. Nữ idol từng khoe căn biệt thự bề thế của gia đình trong 1 chương trình với SNSD.

Với "bệ phóng" vững chắc này, Sooyoung có điều kiện phát triển toàn diện cả về học vấn lẫn năng khiếu nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ dựa dẫm vào gia thế mà luôn nỗ lực hết mình để khẳng định bản thân.

Sooyoung có nền tảng gia đình vững chắc

Sự nghiệp nở rộ cùng "nhóm nhạc quốc dân" SNSD

Bước chân vào làng giải trí với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ huyền thoại SNSD, Sooyoung nhanh chóng chiếm trọn trái tim người hâm mộ bởi ngoại hình xinh xắn, đôi chân dài như siêu mẫu. khả năng ca hát, vũ đạo và tính cách vui vẻ. Cùng SNSD, cô gặt hái vô số thành công, trở thành một trong những biểu tượng của làn sóng Hallyu trên toàn thế giới.

Sooyoung là mảnh ghép không thể thiếu được của "nhóm nhạc quốc dân" SNSD

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Sooyoung còn chứng minh tài năng diễn xuất qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và khán giả. Những bộ phim nổi tiếng trong sự nghiệp của Sooyoung có thể kể đến như Phi Vụ Nữ Quyền, Kết Hôn Với Anti-fan, Not Others, New Year Blues...

Ngôi sao sinh năm 1990 có gia tài phim ảnh đáng nể

Mối tình "ngọt hơn cả mật" với nam thần Jung Kyung Ho

Chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ của Sooyoung và nam diễn viên điển trai Jung Kyung Ho luôn là niềm ngưỡng mộ của công chúng. Cặp đôi bị Dispatch "khui" từ năm 2014 nhưng thực chất hẹn hò từ năm 2012.

Ban đầu, ai cũng tưởng chuyện tình này rồi sẽ "sớm nở chóng tàn" như những cặp đôi showbiz khác. Nhưng giờ đây, họ đã ở bên nhau đến 13 năm. Jung Kyung Ho không ngần ngại thể hiện sự "simp" (si mê) dành cho bạn gái, luôn ủng hộ cô trong mọi hoạt động và dành cho cô những lời ngọt ngào, cử chỉ lãng mạn. Mới đây, cặp đôi còn để lộ những chiếc nhẫn đáng ngờ trên tay, làm dấy lên nghi vấn về "đám cưới thế kỷ".

Sự bền bỉ, chân thành và đáng yêu của cặp đôi này đã phá vỡ những định kiến về sự chóng vánh trong các mối quan hệ của người nổi tiếng, trở thành một hình mẫu tình yêu lý tưởng trong mắt nhiều người.

Khán giả đang rất mong chờ về "đám cưới thế kỷ"

Bước chân đầy hứa hẹn đến "kinh đô điện ảnh"

Mới đây, thông tin Sooyoung chính thức debut Hollywood đã khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích và tự hào. Cụ thể, cô góp mặt trong phim From the World of John Wick: Ballerina - ngoại truyện của phim hành động đình đám John Wick. Bộ phim này sẽ khởi chiếu trên toàn thế giới từ ngày 6/6 sắp tới.

Việc 1 thành viên của SNSD kiêm biểu tượng Kpop, lấn sân sang thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới là một bước tiến quan trọng, không chỉ cho sự nghiệp cá nhân của Sooyoung mà còn góp phần khẳng định vị thế của các nghệ sĩ Hàn Quốc trên bản đồ điện ảnh quốc tế. Dù vai diễn đầu tay của chưa được hé lộ, sự kiện này đã đánh dấu một chương mới đầy hứa hẹn trong sự nghiệp đa tài của Sooyoung.

Sooyoung sẽ có màn "chào sân" Hollywood vào ngày 6/6 tới đây

Cuộc đời của Choi Sooyoung dường như hội tụ đủ những yếu tố của một câu chuyện ngôn tình hấp dẫn: 1 cô gái xinh đẹp, tài năng với xuất thân danh giá, gặt hái thành công rực rỡ trong sự nghiệp, sở hữu một mối tình đẹp như mơ và giờ đây đang chinh phục đỉnh cao mới tại Hollywood. Hành trình của Sooyoung không chỉ là nguồn cảm hứng cho những người hâm mộ mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng, tài năng đa dạng và một cuộc sống viên mãn mà nhiều người mơ ước. Hãy cùng chờ đón những bước tiến tiếp theo của "nữ chính ngôn tình" Sooyoung trên con đường chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp.