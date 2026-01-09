Ngân Tín Group: Bứt phá với các dự án bất động sản xanh

Đây không chỉ là một danh hiệu, mà là minh chứng cho sự tăng trưởng vượt bậc và chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn trong suốt hành trình 16 năm kiến tạo và vươn mình mạnh mẽ.

Ngân Tín Group vinh dự nhận vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025

Thành lập từ năm 2009, Ngân Tín Group đã xây dựng thành công hệ sinh thái đa dạng với 4 trụ cột: Bất động sản, kinh doanh xăng dầu, năng lượng xanh và kho cảng biển. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, sự chủ động về nguồn lực đã giúp doanh nghiệp giữ vững nhịp độ tăng trưởng.

Đặc biệt, mảng kinh doanh xăng dầu với mạng lưới 70 đại lý phủ khắp cả nước, là nền tảng quan trọng để tập đoàn tiếp tục theo đuổi các dự án dài hạn. Đây cũng là bước đệm để doanh nghiệp hiện thực hóa lộ trình đưa các dự án bất động sản chiến lược ra mắt thị trường trong năm 2026.

Tổng giám đốc Tập đoàn Ngân Tín Đinh Phú Minh (bên trái) nhận Giấy chứng nhận EDGE giai đoạn Thiết kế cho Dự án Khu dân cư 05 từ ông Vũ Hồng Phong, Chuyên gia công trình xanh EDGE Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC vào ngày 19/12/2025.

Hiện Tập đoàn ưu tiên phát triển những cộng đồng mẫu mực thông qua việc áp dụng công nghệ xanh và tiêu chuẩn xây dựng bền vững. Minh chứng rõ nét nhất là các công trình đạt chứng nhận EDGE – chuẩn mực quốc tế danh giá về tiết kiệm năng lượng và tài nguyên môi trường do IFC thuộc Ngân hàng Thế giới cấp.

Hiện nay, Ngân Tín đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại các thủ phủ công nghiệp và du lịch. Cụ thể, tại tâm điểm Khu kinh tế Nhơn Hội xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai, dự án Khu dân cư 05 (Dự án Cát Tiến) với vị trí đắc địa dọc trục đường chính đang được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng an cư và nghỉ dưỡng mới, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế biển khu vực miền Trung. Với diện tích 5,8ha, sở hữu vị trí đắc địa tại cửa ngõ vào Khu kinh tế Nhơn Hội theo hướng từ Sân bay Phù Cát, Khu Dân cư 05 được kỳ vọng sẽ trở thành một địa điểm dân cư, nhà ở, nhà liền kề đẳng cấp cùng các dịch vụ điểm nhấn.

Ngày 19/12/2025, dự án Cát Tiến đã được tổ chức IFC thuộc Ngân hàng Thế giới trao Giấy chứng nhận EDGE giai đoạn Thiết kế cho Dự án Khu dân cư 05 tại xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai.

Phối cảnh 3D dự án Phân khu 1 Khu nghỉ dưỡng biển quốc tế Bãi Xép theo tiêu chuẩn 5 sao do Tập đoàn Ngân Tín làm chủ đầu tư đang được triển khai thực hiện.

Bên cạnh các dự án trọng điểm, Ngân Tín Group còn đang thực hiện một loạt các dự án tại nhiều tỉnh, thành phố như: Khu nghỉ dưỡng Biển Quốc tế Bãi Xép (Gia Lai), Khu đô thị Tây Nam Nhơn Lý (Gia Lai), Khu đô thị Nguyễn Trọng Hợp (Đồng Tháp), Khu dân cư liền kề KCN Đồng Xoài I, tỉnh Đồng Nai… Ngoài ra, Ngân Tín Group cũng đang hoàn tất thủ tục đầu tư tại các địa phương tiềm năng như Tây Ninh, Vĩnh Long, Ninh Bình…

Thời gian qua Ngân Tín Group đã không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, thực hiện mục tiêu vươn tầm quốc tế. (trong hình: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trương Đình Hải, thứ 3 từ trái qua) trong chuyến công tác tại Đại học Harvard (Mỹ)

Không dừng lại ở hạ tầng đô thị, tầm nhìn của Ngân Tín Group còn vươn tới lĩnh vực năng lượng tái tạo. Việc hợp tác phát triển điện gió và điện mặt trời không chỉ nhằm giảm thiểu tác động môi trường mà còn là chiến lược để doanh nghiệp bứt phá thành tập đoàn đa quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế xanh.

Song hành với con số tăng trưởng là triết lý "Ngân Tín vì cộng đồng - Chúng tôi vì xã hội", những năm qua, từ nguồn ngân sách, tập đoàn liên tục triển khai các hoạt động xây cầu dân sinh, nhà tình nghĩa, trao quà cho người dân đồng bào lũ lụt… tại nhiều địa phương trong cả nước.

Với hàng loạt giải thưởng danh giá như Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2024 và năm 2025; giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2024, Ngân Tín Group đã khẳng định vị thế tiên phong. Đây là bệ phóng vững chắc để Tập đoàn tiếp tục đóng góp vào sự hưng thịnh của đất nước trong kỷ nguyên mới./.