Ngành điện sẽ "phát sáng" trong năm 2022: Nhóm nhiệt điện, thuỷ điện hưởng lợi, năng lượng tái tạo cần "xúc tác" bởi cơ chế mới

Báo cáo mới cập nhật của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết, nền kinh tế đang dần phục hồi sau giai đoạn giãn cách nặng nề do Covid-19 và các nhà máy điện dần mở cửa hoạt động trở lại. Nhờ đó, tỷ lệ huy động của các nhà máy điện đang và sẽ dần tăng trưởng trong thời gian tới. Riêng trong hai tháng đầu năm 2022, sản lượng tăng 6,1% so với cùng kỳ 2021.

Nhóm nhiệt điện hưởng lợi nhờ sản lượng hợp đồng và giá bán trên thị trường phát điện cạnh tranh cao

Theo kế hoạch vận hành thị trường điện 2022, sản lượng hợp đồng nhóm nhiệt điện tương đối cao, đủ để đảm bảo lợi nhuận cho nhóm này. VDSC đánh giá các doanh nghiệp nhiệt điện đã trải qua giai đoạn khó khăn năm 2021 và sẽ có một năm hứa hẹn trong năm 2022. Sản lượng hợp đồng nhóm này trong năm 2022 nhìn chung sẽ phục hồi, tuy nhiên mức độ tăng trưởng sẽ khác nhau.

VDSC dự phóng ba nhà máy điện khu vực miền Bắc là Nhiệt điện Hải Phòng (HND), Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) và Nhiệt điện Phả Lại (PPC) sẽ được huy động nhiều do nguồn cung hạn chế và không có doanh nghiệp mảng năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, HND và QTP được đánh giá là hai doanh nghiệp nhiệt điện than sẽ có mức tăng trưởng sản lượng hợp đồng cao và tiềm năng dài hạn lớn. Trong khi đó, mặc dù sản lượng hợp đồng có phục hồi nhưng tăng trưởng của PPC không còn ở mức cao như những năm về trước do máy móc lâu đời.

Bên cạnh việc có sản lượng hợp đồng cao trong năm 2022, giá bán điện trên thị trường phát điện cạnh tranh cũng tương đối cao so với 2021. ĐIều này sẽ giúp cho các nhà máy điện phát trên thị trường điện cạnh tranh có nhiều cơ hội kiếm lời hơn, như nhóm thủy điện lớn, nhiệt điện. Nhiệt điện than sẽ có lợi hơn so với nhiệt điện khí do chi phí biến đổi nhóm nhiệt điện than thấp hơn, đặc biệt là khi giá khí có xu hướng tăng.

Cổ tức tiền mặt các cổ phiếu nhiệt điện trong năm 2022 sẽ không hấp dẫn như năm trước do hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm này 2021 tương đối kém. VDSCi ước tính tỷ suất cổ tức trong vòng 12 tháng tới của NT2, HND, PPC, QTP lần lượt là 9%, 4%, 2%, 1%.

Thủy điện được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi nhờ chu kỳ thủy văn

Năm 2021 là năm thuận lợi đối với nhóm thủy điện nhờ vào điều kiện thủy văn. Đặc biệt, hiện dự báo về chu kỳ thủy văn đã có sự điều chỉnh với việc xác suất xảy ra La Nina vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất đến tháng 10/2022. Do đó, nhóm thủy điện được dự phóng sẽ tiếp tục hưởng lợi và tích trữ nước tốt trong năm nay, đặc biệt là nhóm thủy điện từ khu vực miền Trung trở vào Nam.

Những doanh nghiệp sở hữu danh mục thủy điện đa dạng trên sàn chứng khoán gồm có Cơ điện lạnh (REE), Xây lắp điện 1 (PC1), Điện Gia Lai (GEG).

Nhóm năng lượng tái tạo đang chờ cơ chế mới để mở rộng danh mục nhà máy



Theo VDSC, lợi nhuận từ nhóm doanh nghiệp có điện gió vận hành thương mại từ cuối năm 2021 được dự phóng sẽ tăng trưởng nhờ vào việc hoạt động hết công suất cả năm của các dự án này.

Ngoài ra, dựa vào dự thảo Quy hoạch điện 8 cập nhật mới nhất, Việt Nam sẽ tiếp tục hướng đến năng lượng xanh gồm điện mặt trời và điện gió. Do đó, VDSC đánh giá những doanh nghiệp này sẽ tận dụng kinh nghiệm sẵn có cùng với những ưu đãi của ngành để tiếp tục đưa những dự án mới vào danh mục của họ, gia tăng công suất và lợi nhuận trong trung và dài hạn.

Hiện tại các doanh nghiệp này vẫn đang chờ cơ chế mới, khi có cơ chế mới về giá điện, đây sẽ là một chất xúc tác giúp cho cổ phiếu tăng.

https://cafef.vn/nganh-dien-se-phat-sang-trong-nam-2022-nhom-nhiet-dien-thuy-dien-huong-loi-nang-luong-tai-tao-can-xuc-tac-boi-co-che-moi-2022032222163984.chn