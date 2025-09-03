Ngành học là “ngoại lệ chục năm mới thấy" của ĐH Y Hà Nội: Thu nhập hấp dẫn, nhiều cơ hội việc làm

Ngành học mới xuất hiện tại ĐH Y Hà Nội

Trường Đại học Y Hà Nội vừa thông báo tuyển bổ sung 80 chỉ tiêu ngành Công tác xã hội. Đây là lần hiếm hoi Đại học Y Hà Nội tuyển bổ sung sau ít nhất cả chục năm.

Theo thông báo ngày 29/8, nhà trường xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT với các tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh) và B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh). Ngưỡng nhận hồ sơ là từ 17 điểm.

Thí sinh có nhu cầu đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp tại trường từ ngày 3/9 đến 12/9, trong khung giờ 8h đến 16h. Hồ sơ gồm bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi THPT và các giấy tờ chứng minh thành tích ngoại ngữ hoặc giải thưởng quốc gia, quốc tế (nếu có).

Năm 2025, Đại học Y Hà Nội tuyển 1.910 sinh viên bằng hai phương thức: xét tuyển thẳng và dựa vào điểm thi tốt nghiệp. Những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương IELTS 5.5 trở lên được cộng thêm 1-2 điểm; thí sinh từng đoạt giải học sinh giỏi quốc gia hoặc cuộc thi Khoa học kỹ thuật được cộng 0,25-3 điểm, nhưng chỉ tính theo giải cao nhất nếu đạt nhiều giải.

Mức học phí năm học 2025-2026 dao động từ 16,9 đến 62,2 triệu đồng, tăng 1,9 đến 10 triệu đồng so với năm trước.

Trước đó, ngày 22/8, trường công bố điểm chuẩn dao động từ 17 đến 28,7 điểm. Ngành Tâm lý học tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) dẫn đầu với 28,7 điểm, trong khi Y khoa xét tổ hợp B00 đạt 28,13 điểm. Ba ngành lấy mức điểm chuẩn thấp nhất 17 điểm là Y học dự phòng, Công tác xã hội và Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa.

Trong đó, Công tác xã hội là ngành mới mở tại Trường Đại học Y Hà Nội năm nay. Tại chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2025 diễn ra ở Thanh Hóa ngày 12/1, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết trước đây Đại học Y Hà Nội chủ yếu đào tạo bác sĩ và sau đại học. Tuy nhiên, nhà trường nhận thấy sự cần thiết của đội ngũ cán bộ công tác xã hội tại các bệnh viện và cơ sở y tế. Đây là lực lượng hỗ trợ quan trọng cho hoạt động khám chữa bệnh, đồng thời có mức thu nhập ngày càng hấp dẫn, do đó ngành học Công tác xã hội tại Trường Đại học Y Hà Nội đã ra đời.

Mục tiêu đào tạo

Ngành Công tác xã hội (CTXH) của Trường Đại học Y Hà Nội hướng tới việc đào tạo những cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng. Sinh viên được trang bị kiến thức về CTXH trong lĩnh vực y tế, có khả năng phát hiện, phân tích và xây dựng kế hoạch giải quyết các vấn đề xã hội ở cấp độ cá nhân, nhóm và cộng đồng.

Ngoài ra, chương trình còn giúp người học rèn luyện khả năng tham gia nghiên cứu, tự học và đổi mới sáng tạo, từ đó đóng góp vào việc bảo đảm quyền con người và thúc đẩy công bằng xã hội.

Ở mục tiêu cụ thể, sinh viên sẽ được trang bị nền tảng kiến thức về pháp luật, chính trị, khoa học xã hội, tin học cơ bản, y học cơ bản và đặc biệt là kiến thức chuyên sâu về CTXH trong y tế. Người học sẽ biết cách thu thập thông tin, phân tích, lập kế hoạch và triển khai các biện pháp can thiệp nhằm giải quyết những vấn đề xã hội, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, chương trình cũng chú trọng phát triển kỹ năng giao tiếp, tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe, cũng như khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học.

Chuẩn đầu ra của ngành

Sau khi hoàn thành chương trình, cử nhân CTXH có thể phân tích kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, chính sách an sinh xã hội, pháp luật và các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp. Sinh viên cũng được rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức thống kê, truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức và quản lý hệ thống chăm sóc, dinh dưỡng và phục hồi chức năng trong thực hành nghề nghiệp.

Về kỹ năng, sinh viên có thể xác định, lập kế hoạch và triển khai hoạt động CTXH trong bệnh viện và cộng đồng; thực hiện tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi; tham gia các hoạt động sơ cấp cứu, phục hồi chức năng cơ bản; cũng như vận động, xây dựng chính sách và chương trình dịch vụ xã hội. Họ còn có thể tham gia nghiên cứu khoa học, giao tiếp hiệu quả với cộng đồng và đồng nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu về tin học và ngoại ngữ phục vụ học tập, nghề nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp cũng được kỳ vọng có khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm hiệu quả, tuân thủ chuẩn mực pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Quan trọng hơn, họ sẽ hình thành tinh thần học tập suốt đời và chủ động phát triển chuyên môn trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Cơ hội việc làm rộng mở

Sau khi ra trường, cử nhân CTXH có thể làm việc tại nhiều đơn vị trong lĩnh vực y tế và xã hội. Một số vị trí điển hình gồm: phòng hoặc khoa CTXH tại các bệnh viện tuyến Trung ương, tỉnh, quận/huyện; Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) và Trung tâm y tế dự phòng; các đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.

Ngoài ra, sinh viên cũng có thể làm việc tại các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở điều trị nghiện chất, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, cũng như các tổ chức chính trị - xã hội, hội từ thiện.

Bên cạnh đó, người học còn có cơ hội tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các viện, trường đại học và cao đẳng chuyên ngành CTXH.

Ngành CTXH cũng tạo nền tảng vững chắc để sinh viên tiếp tục học lên bậc cao hơn. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể theo học các chương trình thạc sĩ như Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện hoặc tiến sĩ trong lĩnh vực y tế công cộng. Ngoài ra, họ cũng có thể tham gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo liên tục để nâng cao kiến thức, kỹ năng và cập nhật phương pháp mới trong lĩnh vực CTXH.