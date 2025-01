Ngành nào có thu nhập cao nhất Việt Nam?

Mới đây, Top CV công bố báo cáo thị trường tuyển dụng thường niên 2024 - 2025. Thống kê dựa trên khảo sát 3.000 doanh nghiệp và người lao động cùng hơn 300.000 tin tuyển dụng trong năm qua.

Lĩnh vực Công nghệ thông tin (IT) – phần mềm dẫn đầu về thu nhập

Theo báo cáo về mức lương của các nhóm ngành nghề phổ biến trong giai đoạn 2024 - 2025, lĩnh vực Công nghệ thông tin (IT) – phần mềm dẫn đầu về thu nhập. Cụ thể, các vị trí chuyên viên, trưởng nhóm và quản lý/trưởng phòng trong ngành này có mức lương lần lượt là 24,5 triệu đồng, 35 triệu đồng và 52 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, lương của quản lý và trưởng phòng đã tăng gần 30% so với năm ngoái, đạt mức 52 triệu đồng/tháng. Đây là một con số khá ấn tượng so với các ngành nghề khác.

Xếp thứ hai là ngành ngân hàng với mức lương của các vị trí chuyên viên, trưởng nhóm và trưởng phòng lần lượt là 18 triệu đồng, 27 triệu đồng và 39 triệu đồng/tháng.

Mức lương phổ biến theo nhóm ngành nghề và cấp bậc. Ảnh: Top CV

Trong khi đó, các ngành như sản xuất, xây dựng và logistics có mức lương thấp hơn, với thu nhập của quản lý/trưởng phòng vào khoảng 26 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, trong ngành IT, các vị trí thực tập sinh và nhân viên có ít kinh nghiệm lại có mức thu nhập tương đương với các ngành khác. Cụ thể, thực tập sinh trong ngành IT chỉ nhận khoảng 3 triệu đồng/tháng. Nhân sự có dưới 1 năm kinh nghiệm có thu nhập khoảng 5 triệu đồng, từ 1 - 3 năm kinh nghiệm là 11 triệu đồng, và từ 3 năm kinh nghiệm trở lên là 20 triệu đồng/tháng.

Với các ngành nghề khác như giáo dục, y tế, xuất nhập khẩu, bất động sản và kinh doanh - bán hàng... mức lương thực tập sinh vào khoảng 5 triệu đồng. Nhân viên có dưới 1 năm kinh nghiệm nhận từ 9 - 14 triệu đồng, và những người có từ 1-3 năm kinh nghiệm có mức lương từ 14 đến 19,5 triệu đồng.

Kinh doanh/bán hàng "khát" nhân lực trong 3 năm tiên liếp. Ảnh: Top CV

Ngoài ra, Top CV cũng đưa ra một số nhận định về tình hình tuyển dụng trong thời gian tới. Theo đó, thị trường tuyển dụng sẽ có nhiều biến động trong nửa cuối năm 2024 và năm 2025, đặc biệt là do tác động của công nghệ và AI.

Kết quả cho thấy 62,1% doanh nghiệp đã chủ động nhận thức và bước đầu ứng dụng AI vào quy trình vận hành cùng thực tế hoạt động của nhiều tổ chức ở nhiều cấp độ khác nhau. 38,7% doanh nghiệp còn lại chưa thực sự sẵn sàng ứng dụng AI. Bởi lẽ, họ nhận thấy tác động của AI đến hiệu quả kinh doanh chưa rõ rệt.

Top CV dự báo, trong năm 2025, các doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc tuyển dụng các vị trí đặc thù (cả tuyển mới và thay thế). Nhóm ngành kinh doanh, bán hàng là ngành "khát" nhân lực nhất trong 3 năm liên tiếp và dự đoán tiếp tục tăng trong năm 2025.

Nhu cầu tuyển dụng trong nhóm kinh doanh/bán hàng vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu và có sự gia tăng đáng kể khoảng 8,3%

62,5% đại diện doanh nghiệp được khảo sát giải thích, trong năm 2024 - 2025 tới đây, việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và tăng trưởng thị trường là điều cần thiết. Để hoàn thành mục tiêu này, 47,6% đại diện doanh nghiệp đều lựa chọn kinh doanh/bán hàng sẽ là mục tiêu tuyển dụng ưu tiên của doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm nhân viên từ 2 - 3 năm kinh nghiệm (ưu tiên kế tiếp là nhân viên từ 1 - 2 năm kinh nghiệm).

Sau đó, IT - phần mềm cũng có nhu cầu tuyển dụng cao, đặc biệt đối với các ứng viên có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm và các chuyên viên có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm. Các nhóm ngành khác như marketing/truyền thông/quảng cáo (9,3%), dịch vụ chăm sóc khách hàng (5,1%), nhân sự (4%).

So với báo cáo thị trường tuyển dụng 2023 – 2024, nhu cầu tuyển dụng trong nhóm kinh doanh/bán hàng vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu và có sự gia tăng đáng kể khoảng 8,3%. Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng trong nhóm IT - phần mềm giảm nhẹ khoảng 1% so với năm ngoái, nhưng ngành này vẫn thuộc nhóm "khát" nhân lực.