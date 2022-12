Ngành ngân hàng và bảo hiểm đẩy mạnh công tác an sinh xã hội

Dù không tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất, Ngành ngân hàng có gián tiếp tác động đến sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường thông qua hoạt động của các đối tác, khách hàng của mình. Bằng việc cung ứng tín dụng cho doanh nghiệp và người dân, ngành ngân hàng đã tạo ra những chuyển biến tích cực cho xã hội, trong đó có một phần ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển bền vững của hoạt động sản xuất - kinh doanh. Vì vậy, khi ngân hàng không chỉ theo đuổi các mục tiêu kinh tế, mà còn chú trọng đến các vấn đề xã hội, môi trường, thì tác động của ngành ngân hàng đến nền kinh tế, xã hội sẽ mang tính toàn diện và nhân văn hơn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã trao tặng 12,5 tỷ đồng cho tỉnh Hà Giang để xây dựng cơ sở vật chất giáo dục, quà tặng hộ nghèo, người có uy tín và đồn biên phòng; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của tỉnh. Hàng năm, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam bố trí hàng nghìn tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội cho các tỉnh khó khăn, thường xuyên quan tâm đến đời sống nhân dân các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Trong năm 2022, các ngân hàng cũng đã chi hàng nghìn tỷ cho công tác an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, y tế, xây dựng nhà tình nghĩa nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần, đồng bào vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn...

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, các ngân hàng luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ khách hàng và người dân vượt khó. Trong đó, các ngân hàng đã hi sinh hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận trong việc điều chỉnh giảm lãi suất, phí dịch vụ thanh toán hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 và hoạt động an sinh xã hội về giáo dục, y tế, hỗ trợ phòng chống COVID-19.

Với các doanh nghiệp bảo hiểm, đây là ngành dịch vụ tài chính nhằm mục đích bảo hiểm và quản lý những rủi ro bất trắc, do đó đóng góp của nó vào sự phát triển bền vững được coi là rất quan trọng. Trên cơ sở định hướng đó, các doanh nghiệp bảo hiểm luôn tập trung cung cấp các sản phẩm sáng tạo trên thị trường nhằm thúc đẩy các khoản đầu tư có trách nhiệm với xã hội và nền kinh tế.

Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội hiện nay, các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội không chỉ giúp các doanh nghiệp bảo hiểm khẳng định trách nhiệm của mình với cộng đồng và đất nước, mà còn góp phần nâng cao uy tín và nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp.

Nhận thức về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã vượt khỏi ý nghĩa của các chương trình từ thiện, và được mở rộng ra các lĩnh vực an sinh xã hội khác, bao gồm các vấn đề như giáo dục – đào tạo, y tế hay môi trường,…hay mới nhất là phát triển bảo hiểm vi mô, hướng đến các chủ thể trong xã hội, chú trọng đến người nghèo, người có thu nhập thấp và những người yếu thế trong xã hội.

Mới đây, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife vừa được nhận giải thưởng Doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội (CSR) lần thứ 7 liên tiếp do Hiệp hội Thương Mại Hoa Kỳ – AmCham trao tặng.

Giải thưởng CSR đầy ý nghĩa này của AmCham được thiết kế nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cho các thành viên của AmCham và cộng đồng. Đồng thời, chương trình cũng ghi nhận các doanh nghiệp có chương trình CSR hiệu quả và tiêu biểu tại Việt Nam.

Giải thưởng CSR được xem xét trên 4 khía cạnh, bao gồm: Tính bền vững của chiến lược CSR; Quan tâm đến mục tiêu kinh doanh và nhu cầu xã hội; Tạo ra lợi ích kinh tế - xã hội lâu dài và truyền thông CSR hiệu quả. Đó chính là các nền tảng để doanh nghiệp phát triển kinh doanh theo cách tạo ra các giá trị kinh tế và xã hội bền vững.