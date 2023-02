Ngành than Việt Nam lần đầu khoan thăm dò thành công ở độ sâu kỷ lục 1.320m

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn trong nhiều năm qua, để thi công hoàn thành lỗ khoan sâu trên 1.000m tại bể than Quảng Ninh thường xảy ra khá nhiều rủi ro, nguy cơ xảy ra sự cố tại những công trình khoan sâu là rất cao.

Thực tế nhiều năm qua đã các công trình khoan sâu gặp sự cố phải mất nhiều thời gian và tốn nhiều chi phí nhân công, vật tư, nhiên liệu và cứu chữa vô cùng phức tạp.

Vị trí lỗ khoan MK1227 tại khu vực đồi núi cao, dốc đứng của xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đặc điểm địa chất tại đây rất phức tạp, công trình xa khu dân cư, xa nguồn nước, thi công trong khu vực nước có áp, địa tầng sạn kết dày, có độ rỗng lớn thường xuyên gây mất nước rửa hoàn toàn, nước xâm nhập, nước phun... Tầng sét kết có cấu tạo phân lớp mỏng, nhiều mặt trượt cục bộ dọc theo lớp, độ liên kết kém bền vững dẫn đến xảy ra hiện tượng trương nở bó mút và sập lở mạnh thành lỗ khoan.

Vị trí công trình LK 1227.

Công trình có chiều sâu thiết kế là 1.220m và được tiếp tục kéo dài thêm đến 1.320m để thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu địa tầng, kiến tạo, xác định chiều dày các vỉa than chính: từ V.12 đến V.6T. Lấy các loại mẫu: hóa than; khí; thể trọng nhỏ; hóa học tro than và cơ lý đá.



Sau thời gian hơn 5 tháng thi công, lỗ khoan MK1227 đã hoàn thành và kết thúc ở chiều sâu 1.320m đảm bảo mục tiêu an toàn, năng suất, chất lượng. Công trình hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ kỹ thuật đề ra, đặc biệt đã xác định được sự tồn tại của các vỉa than và triển vọng tài nguyên mức dưới âm 600m cánh Bắc mỏ than Mạo Khê là tương đối lớn.

Mẫu địa tầng tại độ sâu 1320m.

Đến thời điểm hiện tại công trình MK1227 là lỗ khoan lấy mẫu khoáng sản sâu nhất ngành than do Công ty Địa chất mỏ thi công tại bể than Quảng Ninh thực hiện.



Việc hoàn thành lỗ khoan đã khẳng định năng lực quản lý, thi công, đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật và năng lực thiết bị khoan hiện có của Công ty Địa chất mỏ hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu thi công những công trình khoan lấy mẫu khoáng sản sâu trên 1.300 m.

Thời gian tới công tác thăm dò khảo sát cần có nhiều công trình khoan thăm dò địa chất sâu hơn nữa để chuẩn bị tài nguyên than phục vụ các dự án khai thác, góp phần thực hiện tốt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam theo Quyết định 1103 ngày 21/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Lỗ khoan MK1227 do tổ khoan 12 Công ty Địa chất mỏ thi công thuộc Đề án thăm dò mỏ than Mạo Khê, được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp Giấy phép thăm dò số 153/GP-BTNMT ngày 24/8/2020.

Đề án có nhiệm vụ thăm dò 25 vỉa than từ vỉa 1D đến vỉa 12, nằm trong giới hạn mức cao từ lộ vỉa đến - 1000m với mục tiêu: Thiết kế thăm dò để nâng cấp trữ lượng 122 đạt 87% đối với tầng từ -150m đến -400m, 86% tầng từ -400m đến -600m. Đề án có thiết kế một số lỗ khoan sâu đến dưới -1000m nhằm phân định các tập chứa than, tìm kiếm đánh giá tiềm năng trữ lượng tài nguyên dưới mức -600m đến đáy tầng than.